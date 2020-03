COSA SAREBBE QUESTO PAESE SE TUTTA LA POLITICA LAVORASSE INSIEME?

DI MASSIMO WERTMULLER

Stamattina mi sono svegliato con un sogno. Ieri si udiva a destra uno squillo ,ed erano misure per compiacere le rabbie e gli esaurimenti nervosi della gente, e si udiva a sinistra lo squillo del tradimento delle fondamenta della sinistra, lo squillo di un allontanamento, invece, dalla gente. Oggi ,onestamente, non vedo da parte del PD derenzizzato ,né da parte di Zingaretti, né da parte di Conte, tutta questa voglia di polemiche, mentre invece, altrove, ancora oggi ,e di fronte a un virus sconosciuto, vedo a destra comportamenti non sempre corretti da parte dell’opposizione verso questo governo, in un momento così delicato per tutti. Veramente li vedo pure da parte di certi “alleati”. E allora mi sono svegliato sognando a cosa potrebbe essere questo paese se i politici, certi politici, facessero politica per il bene del paese e non solo per quello del proprio partito, solo per il consenso elettorale. Cosa sarebbe questo paese senza più campanili,non quelli meravigliosi che sovrastano le chiese, ma quelli personali, privati. Ho sognato cosa sarebbe questo paese se invece che essere come l’abbiamo sempre pensata, destra, sinistra, centro, la politica fosse tutta insieme al lavoro per il bene di questo paese, e tutti in buonafede. E l’ho pensato pur essendo io convinto che l’idea Socialista resta sempre la migliore per il governo di un popolo eh. Ho sognato che questo virus poteva pure fare questo miracolo di comunione e collaborazione, innalzando ai piani più alti la politica. Ho sognato che la politica non compiaceva certi italiani ma si univa ad altri italiani ,già esistenti sul nostro territorio, che reggono in silenzio questo paese, per renderlo migliore. Ho sognato quanto potrebbe essere bello questo paese se avvenisse tutto questo. Pensa che paese sarebbe. Ma appunto era un sogno. E poi mi sono svegliato….