TORNA LA CECCARDI, NIENTE AEROPORTO, MA LA LEGA NON VUOLE ROMPERE IL PATTO CON RENZI

DI LUCA SOLDI

C’è Salvini che si mette di traverso e dopo settimane di incertezze, per la Toscana, porta sul tavolo la sua “pupilla” prediletta, Susanna CECCARDI. È lei, è la rossa ruspista di Cascina che andrà a competere con il predestinato del Centro sinistra, Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio Regionale.

Il capo ha deciso, i vari ras hanno già discusso inutilmente troppo a lungo e quindi devono chinare il capo. Il calo dei consensi negli ultimi sondaggi richiederebbe una vittoria eclatante e poi con il virus in giro, con un possibile spostamento del voto, potrebbe esserci tutto il tempo per una campagna elettorale ben più lunga che consentirebbe di sicuro ad una come la Ceccardi di farsi apprezzare in giro rispolverando altre paure, altri odi.

L’approssimarsi del voto di maggio impone di andare a toccare i temi che premono, Forza Italia e la Meloni dovranno accontentarsi di altre soluzioni e gli stessi referenti della Lega in Toscana non sono riusciti a esprimere niente di alternativo dopo che mesi addietro avevano fatto di tutto per metterla in cantuccio in attesa del nome nuovo.

Ma fra quelle alternative nessuna aveva maturato forza e capacità. C’è un unico neo per la ex sindaca ruspista di Cascina, ora europarlamentare a Bruxelles, che si è messa subito a disposizione è però decisamente grave. Quel difetto è che la Ceccardi più volte si è schierata contro quell’opera che malgrado sentenze e proteste, un mondo fatto di affarismi trasversali, non ha intenzione di rinunciare: il nuovo aeroporto di Firenze.

Un neo che segnerebbe la fine del patto di non belligeranza ch’è sembrato intravedere, con Matteo Renzi e che dava la Toscana terra non in discussione

Nella buona pratica che esiste nel movimento è stato il coordinamento regionale del Carroccio con consiglieri regionali, sindaci delle città e parlamentari, tutti riuniti a Sesto Fiorentino, a dire, rivolgendosi al capitano: «Deve essere Susanna la candidata presidente alla Regione della Lega».

Questo stesso gruppo di persone che si era espresso assieme a Renzi, a Carrai, a Nardella, Rossi e larga parte del Pd sulla stessa linea di considerare il nuovo aeroporto non una offesa alle persone che vivono nella Piana, non un’offesa all’intelligenza, non una offesa all’ambiente ma quella grande cattedrale del progresso di cui non si deve fare a meno.

La Ceccardi, opponendosi ai suoi compagni di partito, impegnati più nei salotti fiorentini che al merito delle questioni, ha più volte dichiarato la sua contrarietà al nuovo aeroporto ma non è di fuori che una improvvisa folgorazione le abbia consigliato più miti consigli.

Rivedere la questione le consentirebbe di non avere sgambetti e dunque puntare ad ottenere dai suoi tutto l’impegno sui temi che le sono cari: guerra ai migranti, alle minoranze, ai rom.

Bisognerà però vedere che cosa accadrà al tavolo romano, previsti a breve che dovrebbe definire il quadro definitivo degli accordi e dei nomi che concorreranno in tutto il Paese, per la destra, alle cariche di presidenti regionali.

Sarà questo tavolo lontano da Firenze che deciderà se dare il via all’operazione Ceccardi.

Agitati come il solito gli alleati che con Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di FdI che si soddisfatto a denti stretti e quindi contrariato: «Certo che siamo in ritardo. Bene però che la Lega abbia detto la sua. Ora io ho fiducia in Giorgia Meloni. Sarà lei che valuterà la candidatura di Susanna Ceccardi al tavolo con Berlusconi e Salvini». Anche Stefano Mugnai, coordinatore toscano di FI, anche lui è poco contento e si trova pronto a metter le mani avanti : «Ora che c’è sul tavolo il nomo di Susanna Ceccardi, sarà Berlusconi a dire la sua con Salvini. Se la Lega presenta Ceccardi in Toscana, noi abbiamo Caldoro come candidato in Campania».