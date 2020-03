CORONAVIRUS. E SE OLTRE CHE A RESTARE A CASA IMPARASSIMO A STARE UN PO’ PIÙ ZITTI?

DI FULVIO SCAGLIONE

#iostozitto – Oltre alla benemerita campagna #iorestoacasa, vorrei proporre quella #iostozitto. Capisco che il coronavirus ci prende e tocca corde anche intime in tutti noi. Però non ce la si fa più col frastuono di fondo di pseudo-virologi, pseudo-epidemiologi, pseudo-esperti di politica sanitaria, rilanciatori di tabelle viste e straviste, complottisti della domenica, minimizzatori del lunedì, polemisti del martedì e compagnia cantante. L’ansia si può gestire anche in altro modo. Tra milioni di tweet inutili e forse pure dannosi, ne segnalo uno che mi è parso davvero utile e intelligente. E’ di Giuliano Ferrara (@ferrarailgrasso): “Fate quel che dice il Governo e non rompete i coglioni”.