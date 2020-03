CORONAVIRUS. LA SCOPERTA DI UN MONDO DI SOTTO CHE HA PAURA

DI FLAVIA PERINA

La scoperta improvvisa (ma dimmi tu!) che non esiste solo il mondo di sopra che può fare smark working, approfittare per rivedersi il Trono di Spade, svernare nella villa in Liguria, ma pure un popoloso mondo di mezzo – i diecimila scappati in Puglia, i settemila in Sicilia – che se non lavora non mangia e persino un mondo di sotto che ha paura esattamente come noi e brucia le carceri e assalta le infermerie e tenta l’evasione consapevole che se si ammala non sarà curato e probabilmente morirà in cella.