L’ITALIA, UN MERAVIGLIOSO E DANNATO PAESE IN CUI TUTTI INSIEME CE LA FAREMO

DI NICOLA BORZI

L’Italia è un Paese meraviglioso ma dannato.

Siamo un popolo incredibile, assurdo, inimitabile. Abbiamo costruito per due volte la civiltà dell’Europa e per due volte, a distanza di mille anni l’una dall’altra, ci siamo ritirati in disparte a contemplare le rovine.

Abbiamo innalzato alcune tra le costruzioni più mirabolanti della storia dell’uomo, nel pensiero nella scienza nell’arte. Abbiamo realizzato città, plasmato paesaggi, edificato mattone su mattone, marmo su marmo, pennellata su pennellata capolavori assoluti.

Ma da tempo non riusciamo a dimostrarci all’altezza della nostra storia migliore. Forse non c’è mai davvero importato. Contempliamo le ultime luci del tramonto del nostro Paese con il cuore pieno di nostalgia ma anche, purtroppo, con qualcosa che spesso assomiglia a un ineffabile cupio dissolvi. Amiamo le nostre debolezze, ci piace avvoltolarci nella nostra splendida, inarrestabile decadenza.

Abbiamo forse visto passare troppi popoli, troppi conquistatori per le nostre terre per credere ancora in qualcosa.

Oggi la storia e la natura ci pongono a un bivio: decidere di divenire finalmente adulti, farci carico una buona volta del nostro progresso morale e civile, darci una ragione per lottare davvero e cambiare la rotta che pare già segnata per tutti noi.

Oppure perire.

Oppure assistere o, peggio, contribuire alla definitiva dissacrazione, al disastro terminale della nostra società.

Sta a noi.

Non ci sono scuse, non ci sono scorciatoie, non ci sono scappatoie.

Siamo a un bivio e non possiamo arretrare.

Io credo ancora in noi, nella nostra gioia di vivere.

Dovremo accantonare per un po’ le nostre abitudini?

Certo. Per gioire poi, ancora e più di prima.

Non molliamo. Non molliamo mai.

Dimostriamoci degni di chi ha lottato per salvare l’Italia e per ricostruirla da sciagure anche peggiori di questo nostro momento.

L’Italia è un Paese dannato ma meraviglioso.

Siamo un popolo incredibile, tutti noi, sia che siamo nati qui sia che qui siamo arrivati.

Insieme ce la faremo. Non molliamo. Mai.