L’ITALIA “ZONA PROTETTA’ NUOVE MISURE NEL DECRETO. VERTICE CONTE OPPOSIZIONI

DI MARINA POMANTE

Gli italiani si sono svegliati con una doccia fredda. Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha dichiarato l’Italia ‘zona protetta’ con il limite agli spostamenti, ma non alla spesa.

Il coronavirus ha fatto chiudere tutte le frontiere d’Europa che vive anch’essa la graduale escalation dell’epidemia. Ci sono inoltre gran parte delle compagnie aeree che hanno fermato i voli sullItalia fino ad aprile. Malta ha chiuso i collegamenti con l’Italia, l’Austria richiama i suoi cittadini. Tutto questo accade mentre in Cina Xi Jinping si reca per la prima volta a Wuhan

Il Governatore del Lazio, Zingaretti plaude alla scelta del governo e dice: “Ora momento responsabilita’ e unità’

Di Maio: “In arrivo dalla Cina aiuti e medici specializzati”.

Alle 18 il nuovo bollettino della Protezione civile: sono 8514 le persone attualmente positive al virus. I morti sono 631 (168 in più nelle ultime 24 ore), i guariti sono 1004 (280 in più rispetto a ieri). Tra i contagiati, 5038 sono ospedalizzati, 877 sono in terapia intensiva e 2599 si stanno curando a casa. Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sono 10149. L’Iss dichiara che: “Il 22% dei pazienti positivi ha tra 19 e 50 anni”.

Gli Spostamenti sono vietati, le scuole ferme fino al 3 aprile, i locali chiudono alle 18. Anche la Serie A si è fermata.

Tra i deceduti c’è anche il consigliere comunale di Piacenza, Nelio Pavesi, di 68 anni. Positivo, ma in autoisolamento a casa, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. È finita oggi, invece, la quarantena del governatore della Lombardia Attilio Fontana, iniziata dopo che una sua stretta collaboratrice era risultata positiva al Sars-Cov-2.

In mattinata la scelta di mettere l’Italia in quarantena, fa capitolare l’Austria che blocca il confine al Brennero. L’Italia “isolata” e Brennero blindato. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato uno stop degli ingressi dal nostro Paese. “Gli austriaci, che si trovano in Italia, vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento”, ha detto Kurz, secondo il quotidiano Der Standard. Il provvedimento – ha aggiunto – è concordato con l’Italia anche se da Palazzo Chigi viene comunicato che la decisione non è stata concordata, ma semplicemente “notificata”.

Intanto La Lombardia e il Veneto chiudono tutte le attività per due settimane.

Le città italiane spettrali, un silenzio surreale attraversa i vari monumenti. A Torino, le strade del centro sono deserte e bar vuoti.

A Roma e scoppiata la primavera ma da Fontana di Trevi a Piazza San Pietro a fare da padrona, sono gli stormi di piccioni. A Napoli il lungomare è vuoto e un gruppo di esercenti decide autonomamente la chiusura delle attività.

Il decreto prevede misure molto restrittive con multe fino ai 200 euro. Un’autocertificazione obbligatoria che deve essere presentata in caso di fermo da parte delle autorità che sono disposte alle entrate della città o nelle stazioni o per strada.

E poi non mancano gli avventori. Una truffa per 220mila euro su mascherine, gel e salviettine. La Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro in diverse imprese della provincia di Bari

Oggi si è conclusa la protesta dei detenuti del carcere di San Vittore, mentre a Venezia alcuni disordini sono scoppiati nel primo pomeriggio all’interno del carcere di Santa Maria Maggiore . Dall’esterno alcuni detenuti hanno effettuato la battitura delle inferriate alle finestre per poi accendere dei fuochi. Nella zona sono affluiti reparti delle Forze dell’Ordine in tenuta anti sommossa, e tutta l’area che comprende anche il terminal automobilistico di piazzale Roma è stata blindata e chiusa alla circolazione. Le proteste sono scoppiate da giorni in molti penitenziari d’Italia. Sono collegate ai timori per la diffusione del coronavirus e al fatto che, per arginare i rischi di contagio, il governo ha decretato la sospensione dei colloqui dei detenuti con i familiari all’interno delle carceri. Anche ieri in altre 27 carceri e salita la protesta che ha provocato 11 i morti.

Si è tenuto inoltre l’incontro tra il premier Conte e le opposizioni. in una nota ufficiale, il premier ha risposto alle richieste dei leader dell’opposizione, che hanno proposto provvedimenti più drastici per fronteggiare l’emergenza coronavirus: “Durante il confronto che si è da poco concluso a Palazzo Chigi tra il presidente Conte, i ministri Gualtieri, d’Incà e il sottosegretario Fraccaro da un lato e i leader delle forze di opposizione Salvini, Meloni, Tajani, accompagnati dai rispettivi capigruppo, in ordine alla richiesta di introdurre misure di contrasto del contagio ancora più severe, che contemplino una serrata generale, il presidente Conte non ha escluso affatto la possibilità di adottare misure più restrittive, ove necessarie”. Il governo ha così smentito la versione di Salvini, che su Facebook aveva sintetizzato il vertice cosi: “Amici, esco preoccupato dall’incontro col governo. Abbiamo portato al tavolo le richieste di famiglie, lavoratori e imprese, che chiedono misure forti, drastiche, subito: chiudere tutto adesso per ripartire sani. La risposta è stata ‘no'”.

Conte ha proseguito: “Vi assicuro che il governo continuerà a rimanere disponibile e risoluto, come sin qui ha sempre fatto, ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare con il massimo rigore la diffusione del contagio e ad aggiornare queste misure costantemente. Continueremo a raccogliere le istanze degli amministratori territoriali, come facciamo con videoconferenza quotidiana, e continueremo a porre a base delle nostre autonome decisioni politiche le valutazioni del comitato tecnico-scientifico. Faremo in modo che le misure tengano sempre conto di tutti i fondamentali interessi in gioco e siano sempre efficaci e adeguate rispetto all’obiettivo prioritario di contenere il contagio e di tutelare la salute dei cittadini”.