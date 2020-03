QUANDO LE RESTRIZIONI ERANO QUELLE VERE

DI SUSANNA SCHIMPERNA

Al prato.

Area cani e area solo umani piene di gente che appassionatamente conciona, discute e si appiccica. Nel senso di non mantenere alcuna distanza.

Passando sento uno che parla del complotto massonico, una che dice che è una manovra politica. Stessero un po’ lontani tra di loro mentre proclamano, sarebbero pure ascoltabili.

Ma la cosa più assurda, insostenibile, inammissibile, sono quelli che parlano dei figli.

– E mica si può pretendere che questi ragazzi li chiudiamo in casa; ah, non so i vostri, ma oggi i miei figli vanno a farsi l’aperitivo come sempre; mio figlio stasera va a Trastevere, non è che glielo posso impedire, giusto?; poveretti, come si fa, potranno mica fare una vita da carcerati -.

E allora io penso ai miei nonni che hanno subito due guerre mondiali, la fame, il terrore, le restrizioni vere