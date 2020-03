L’Europa del virus si chiude in casa ma apre alle manovre Usa ‘senza mascherina’

DI ENNIO REMONDINO

Gli Stati uniti che hanno alzato l’allerta Coronavirus per l’Italia a livello 3 («evitare viaggi non essenziali»), portandolo a 4 per Lombardia e Veneto («non viaggiare»), lo stesso che per la Cina.

Poi l’Us Army Europe ha richiesto «un’Area Schengen militare», libera circolazione di soldati per l’esercitazione «Defender Europe 20», in aprile e maggio.

I militari americani che «si spargeranno attraverso la regione europea» sono esentati dalle norme preventive sul Coronavirus che invece valgono per i civili.

Basta l’assicurazione data dallo US Army Europe.

«I ministri della Difesa dei 27 paesi della Ue, 22 dei quali membri della Nato, si sono incontrati il 4-5 marzo a Zagabria in Croazia», già in piena emergenza coronavirus. E di quello hanno parlato, rispetto alla «mobilità militare», scrive Manlio Dinucci sul Manifesto, nella 'distrazione' quasi generale dell'altra stampa. Virus all'attacco e noi schiereremo 'Defender Europe 20'. «Il più grande spiegamento di forze Usa in Europa dalla fine della Guerra Fredda», vanta il segretario generale della Nato Stoltenberg. 20.000 nuovi soldati che, insieme ad altri 10.000 già presenti e a 7.000 di alleati Nato, «si spargeranno attraverso la regione europea»…