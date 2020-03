CORONAVIRUS. ITALIA IN LOCKDOWN. SCIOPERI NELLE FABBRICHE. PRIMI CONTAGI ANCHE NELLO SPORT

DI MARINA POMANTE

L’Italia in lockdown. Da oggi la nuova stretta. Restano chiusi i negozi, i ristoranti e i bar.

Il premier Conte ha annunciato le nuove misure e spiegato che “funzioneranno i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi” e “nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività”.

Domenico Arcuri è il nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga.

Dal nuovo bollettino di oggi della Protezione Civile: 12839 contagiati, 2249 in piu rispetto a ieri, 213 nuovi guariti , 1153 in terapia intensiva, 188 deceduti.

Ma ancora oggi con tutto il divieto e le limitazioni ci sono state persone che sono uscite di casa senza una vera motivazione. Sono 2.162 le persone che denunciate fino ad ora per violazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti per l’emergenza Coronavirus. Il bilancio è stato pubblicato dal Viminale sul sito del ministero. Le persone complessivamente controllate sono state 106.659 mentre le verifiche negli esercizi commerciali sono state 18.994. Tra i denunciati ci sono anche 113 titolari di esercizi commerciali mentre 35 sono le persone denunciate per aver indicato nell’autocertificazione motivi non veri per gli spostamenti.

Oggi inoltre si sono verificati disordini nelle fabbriche. Fim, Fiom, Uilm ritengono necessaria una momentanea fermata di tutte le imprese metalmeccaniche, “a prescindere dal contratto utilizzato, fino a domenica 22 marzo, al fine di sanificare, mettere in sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro”. E’ quanto chiedono i sindacati metalmeccanici in una nota congiunta, sottolineando: “I lavoratori sono giustamente spaventati”.

Scioperi nelle fabbriche al Nord dopo il nuovo Dpcm sul coronavirus che tuttavia non obbliga la chiusura di molte attività produttive. Nelle provincie di Asti, Vercelli e Cuneo sono in corso fermate e scioperi nelle fabbriche con adesioni altissime, fa sapere la Fiom Cgil del Piemonte, che si riferisce a Mtm, Ikk, Dierre, Trivium. Stop anche nel Bresciano. ‘Nelle fabbriche si stanno determinando confusione e panico anche perché si registrano i primi casi di contagio che, in alcuni casi, non vengono resi pubblici dalle aziende’, dice la segretaria generale della Fiom Cgil Piemonte De Martino. Sciopero di 8 ore nello stabilimento Fincantieri del Muggiano (La Spezia) dove i dipendenti diretti e dell’indotto hanno incrociato le braccia dopo che ieri è arrivata la conferma del contagio da coronavirus

per un lavoratore. L’uomo era ricoverato da 13 giorni e ora è in terapia intensiva all’ospedale spezzino Sant’Andrea, i colleghi con cui è entrato in contatto sono in ‘quarantena’.

Il presidente Giuseppe Conte ha convocato per domani mattina alle 11 una videoconferenza da Palazzo Chigi con le associazioni industriali e i sindacati e alla presenza dei Ministri Catalfo, Gualtieri e Speranza, per discutere l’attuazione delle previsioni contenute nell’ultimo dpcm riguardanti i protocolli di sicurezza nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori.

Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà su Raitre.

La strada da percorrere sembra comunque ancora lunga. “E’ bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga, la Sars che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della Sars e io ho l’impressione che, se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate”. Tanto bisognerà attendere prima di tornare a avere una vita ‘normale’, secondo In ogni caso secondo l’Oms “la pandemia è controllabile” se i Paesi mettono in campo misure per contrastarla, ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus incontrando i diplomatici a Ginevra. “Siamo profondamente preoccupati che alcuni paesi non si stianoapprocciando a questa minaccia con il livello di impegno necessario”, ha spiegato.

Il ministro Luigi Di Maio parlando a dichiarato a ‘Mattino 5′, per l’emergenza “cambierà un po’ tutto in Europa. Noi abbiamo bisogno di una serie di provvedimenti europei. Serve sospendere la disciplina degli aiuti di stato alle imprese, perché dobbiamo aiutarle le nostre imprese, le grandi, le piccole, le medie. Serve che la Bce faccia una serie di azioni, oggi è attesa una prima decisione, perché dobbiamo rendere sostenibile il debito pubblico dei paesi europei”.

Oggi Christine Lagarde ha dichiatato: “Gli strumenti della Bce sono “disponibili per l’Italia, siamo impegnati contro la frammentazione (finanziaria dell’Eurozona, ndr). Ci saremo, non deve esserci alcun dubbio su questo”. Lo ha detto in un’intervista alla Cnbc la presidente della Bce Christine Lagarde, dopo aver detto che la Bce, negli acquisti di titoli del quantitative easing, “se necessario” può deviare dalla regola che prescrive acquisti di titoli nazionali commisurati alla quota di ciascun Paese nel capitale della Bce.

La Borsa di Milano oggi ha perso il 17%

Il premier Giuseppe Conte, riguardo all’interlocuzione con gli altri leader Ue sull’emergenza Covid-2019 ha dichiarato:

“Come ho più volte affermato ‘ad una sfida eccezionale si risponde con misure eccezionali’. La nostra risposta deve essere ‘straordinaria’.

Prima vittima di coronavirus in Trentino. Si tratta di una donna anziana di 81 anni di Borgo Valsugana. Era a casa con sintomi di bronchite ed è arrivata in ospedale ieri sera in arresto cardiaco, quindi il personale sanitario, riscontrando un quadro complesso, ha fatto il tampone, che poi ha dato esito positivo. “I casi sono aumentati rispetto a ieri. Più 38 casi alle 14 di oggi. Siamo arrivati a 115 totali, di cui 4 sono guariti”. Lo hanno detto l’assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana e il direttore dell’Azienda sanitaria provinciale, Paolo Bordon.

Nella sola provincia di Bergamo “sono ad oggi cinquanta i medici infettati”, uno di questi è morto nei giorni scorsi, che con gli altri due decessi di camici bianchi in Lombardia e Veneto portano a tre le vittime fra i medici. Lo rende noto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, nella lettera inviata al premier Conte per chiedere la sospensione dell’accesso libero dei pazienti agli ambulatori per contenere i contagi. E’ “a rischio l’efficacia dell’assistenza”.

In Lombardia 8.725 positivi (+1.445) e 744 morti (+127). Gallera: “Numero crescente di ospedali in estrema difficoltà”. Ricciardi (Oms): ne avremo fino all’estate

Ci sono Speranze da farmaco antiartrite: “Malati migliorati”.

Ma oggi anche il mondo dello sport sta vivendo il contagio del coronavirus.

La Juventus intera finisce in quarantena, come pure lo staff tecnico, i dirigenti, i preparatori e i medici. Lo stesso riguarda probabilmente l’Inter, ultima avversaria della Juventus nello scontro diretto di domenica scorsa nell’Allianz Stadium a porte chiuse. Isolata anche l’Inter

Il giocatore della Samp,Gabbiadini, positivo al test: ‘Sto bene, restate a casa’.

L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test: è il secondo caso in Serie A, dopo il difensore bianconero Daniele Rugani. Ora, oltre a Juventus e Inter, anche doriani ed Hellas Verona (l’ultima avversaria) sono in quarantena. In quarantena c’è anche tutto il Real Madrid: positivo un giocatore della formazione di basket, ma la squadra di calcio si allena nello stesso centro sportivo di Valdebebas. Intanto dalla stampa inglese arriva la notizia di tre casi sospetti in Premier League: si tratta di giocatori del Leicester. Mentre il team McLaren che ha deciso di ritirare la squadra dal gran premio di Formula 1 di Melbourne dopo la conferma di una persona contagiata nel team. Ora anche per i motori la serrata sembra inevitabile.

Un giocatore dell’NBA è positivo al test. L’NBA sospende la stagione 2019/2020 a causa dell’emergenza coronavirus. Con una decisione senza precedenti, la lega ha deciso di porre fine temporaneamente alle partite, dopo che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore, secondo una fonte di ESPN.com, sarebbe Rudy Gobert.