IL SUPERCOMMISSARIO È UNA FIGURA CHE ATTUA CIÒ CHE IL GOVERNO HA DECISO CON RAPIDITÀ

DI PEPPINO CALDAROLA

E’ sbagliato dire supercommissario. Non c’è né ci può essere alcun super. La cosa più semplice da dire è questa: in tempi eccezionali serve una personalità che attui le decisioni del governo con la necessaria rapidità e professionalità, non avendo alcuna ambizione politica né presente né futura. Un commissario che non faccia cose al posto del governo ma faccia ciò che il governo ha deciso, solo che ha poteri di intervento contrassegnati da rapidità, affidabilità e terzietà. In questo senso è un aiuto per il premier non un suo concorrente. Chiaro, no?