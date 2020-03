DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 12 marzo 2020

CORONAVIRUS ITALIA L’Italia in lockdown. Da oggi la nuova stretta.

Restano chiusi i negozi, i ristoranti e i bar. Il premier Conte ha annunciato le nuove misure e spiegato che “funzioneranno i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi” e “nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività”. Domenico Arcuri sarà il”nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga.

Coronavirus Sono 110 gli Stati che combattono il coronavirus. Ieri Il governo italiano ha stanziato 25 miliardi per l’emergenza sanitaria.

Coronavirus Il bollettino della Protezione Civile: siamo arrivati a 10590 casi, 1028 in terapia intensiva, oggi sono 41 le persone guarite. I deceduti sono 196, 149 solo in Lombardia.

Coronavirus ceolla la Borsa di Milano -5,

Coronavirus Le mascherine purtroppo mancano in tutta Europa. Alle 17 arriva un carico che ne porta 200mila dalla Cina, però di fatto quello che stiamo facendo è aumentare la produzione in tutti i paesi europei”. Lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e componente del comitato esecutivo dell’Oms. “Anche in Italia – ha sottolineato Ricciardi – ci saranno delle aziende che metteranno in produzione le mascherine per cercare di mobilitare tutto ciò che esiste. Il fatto è che nel passato la produzione di queste mascherine è stata delegata a paesi come la Cina, l’India, il Vietnam. L’Europa – ha concluso – non le produceva quasi più, e adesso dobbiamo recuperare”.

Coronavirus Edmondo Cirielli, deputato di Fdi e questore della Camera, è risultato positivo al test del coronavirus

Coronavirus, il calciatore della Juve Rugani: “Sto bene, grazie a medici e infermieri”. Sui social nella notte è lo stesso Rugani a tranquillizzare i tifosi bianconeri e l’intero mondo del calcio. “Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.

Coronavirus La Juventus intera finisce in quarantena, come pure lo staff tecnico, i dirigenti, i preparatori e i medici. Lo stesso riguarda probabilmente l’Inter, ultima avversaria della Juventus nello scontro diretto di domenica scorsa nell’Allianz Stadium a porte chiuse. Isolata anche l’Inter Coronavirus da domani si ferma aeroporto di Ciampino. Il 17/3 chiude terminal 1 dell’Areoporto di Fiumicino, tutte le operazioni Terminal 3

CORONAVIRUS EUROPA Sulla curva della propagazione del coronavirus, la Francia si trova nel punto in cui era l’Italia dieci giorni fa. Con 2.281 casi e 48 morti, la Francia è il secondo focolaio di nuovo coronavirus in Europa. Dal governo francese fino a ieri ci sono state dichiarazioni e azioni nel segno dell’apparente normalità per rassicurare i francesi sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Ieri sera al tg delle 20 il presidente Emmanuel Macron e intervenuto per la prima volta ufficialmente con una breve dichiarazione alla nazione tesa a “spiegare bene le cose e preparare il Paese alle prossime tappe”. Intanto però in un conferenza stampa della sera prima la portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, parlando della situazione nel Paese ha fatto riferimento all’Italia dicendo che “ha preso delle misure che non hanno permesso di arginare l’epidemia”.

In Germania rispetto a ieri si registra infatti un balzo di 200 casi in più, stando alla somma dei contagi annunciati dalle autorità sanitarie in Nord-Reno Vestfalia, Baviera, Baden Wuerttemberg, Assia, Bassa Sassonia e Berlino. Il confronto viene fatto con le cifre fornite dal Robert Koch Institut (Rki), il maggiore centro epidemiologico del Paese, il cui bilancio di lunedì pomeriggio arrivava a 1139. Ben più alto il conteggio pubblicato dalla Zeit online, che incrocia i dati del Robert Koch Institut con le segnalazioni in arrivo dalle autorità sanitarie dei vari Laender e proprie ricerche: a detta del settimanale amburghese, l’attuale numero effettivo dei contagiati in Germania è di 1524 casi. Da parte sua, nella giornata odierna l’istituto non ha fornito nuove cifre, perché è in corso “un cambiamento tecnico” nel conteggio dei casi, come ha spiegato una portavoce dell’Rki. Solo in Nord-Reno Vestfalia – dove si registra il maggior focolaio del coronavirus in Germania – la crescita è stata di circa 100 casi a complessivi 580.

Con 1978 positivi al virus e 47 morti, la Spagna è un po’ più avanti nella diffusione, è nella situazione fotografata da noi il 2 marzo.

Sono cinque ad oggi i casi di coronavirus a Malta. Positiva al Covid-19 anche la figlia dell’uomo per il quale la malattia era stata accertata ieri. Secondo quanto riferisce il ministero della Salute la ragazza ha 16 anni ed è in buona salute. La famiglia era stata in vacanza in Trentino Alto Adige dal 23 al 27 febbraio ed era tornata a Malta transitando da Treviso. La giovane dopo il suo rientro non era andata a scuola. La madre della ragazza è invece risultata negativa al test.

CORONAVIRUS USA In un discorso alla nazione Donald Trump ha annunciato il divieto dei viaggi dall’Europa verso gli Stati Uniti per 30 giorni. Una misura drastica per cercare di contenere la rapida diffusione del virus nel paese. Il divieto che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo non riguarda la Gran Bretagna.

Il presidente ha definito le misure “senza precedenti”, sono state decise “nel giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente annunciato che questa è una pandemia globale” diffusa in oltre 100 nazioni. “Si tratta del più deciso sforzo di contenimento di un virus che arriva dall’estero nella storia moderna – ha detto Trump – e sono sicuro che continuando ad applicare queste severe misure riusciremo a ridurre in maniera significativa la minaccia per i nostri cittadini e alla fine sconfiggeremo questo virus”.

Coronavirus Usa Nella notte il Dipartimento per la sicurezza nazionale ha spiegato che il divieto firmato dal presidente si applica ai 26 paesi europei che fanno parte dell’area Schengen. I cittadini americani e quelli in possesso di green card sono esentati dal divieto, così come i loro familiari.

Coronavirus Usa giocatore dell’NBA positivo al test. L’NBA sospende la stagione 2019/2020 a causa dell’emergenza coronavirus. Con una decisione senza precedenti, la lega ha deciso di porre fine temporaneamente alle partite, dopo che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore, secondo una fonte di ESPN.com, sarebbe Rudy Gobert. L’annuncio è stato reso pubblico mercoledì sera e avrà effetto sulle partite in programma da giovedì 12 marzo. “I risultati del test sono stati riportati poco prima della palla a due della partita di stanotte tra Utah Jazz e Oklahoma City Thunder alla Chesapeake Energy Arena. In quel preciso istante la partita è stata cancellata. Il giocatore in questione non si trovava nell’arena al momento dei risultati”, ha scritto l’NBA in un comunicato, precisando: “La stagione viene quindi sospesa fino a data da destinarsi. L’NBA utilizzerà questa interruzione per comprendere quali siano i prossimi passi da prendere in relazione alla pandemia del coronavirus”.

Coronavirus Usa Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono positivi al coronavirus Covid-19. Al momento del test, la coppia si trovava in Australia per la produzione di un film del regista Baz Luhrmann su Elvis Presley. Si tratta delle prime celebrità che hanno rivelato di essere stati colpiti dall’epidemia. “Siamo in isolamento”, ha detto l’attore: “Vi faremo sapere”, scrive su Instagram.

CORONAVIRUS MONDO “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia”. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata” ha aggiunto Ghebreyesus. L’Organizzazione mondiale della Sanita’ è “profondamente preoccupata sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione” contro il coronavirus, divenuto una pandemia ha . affermato il direttore dell’Oms.

YEMEN In arrivo picco di colera.

Già 56 mila contagiati nel 2020.L’arrivo della stagione delle piogge rischia di provocare, nelle prossime settimane, un nuovo esponenziale picco di colera in Yemen. Da inizio anno sono più di 56 mila le persone contagiate, e oltre 2,2 milioni dal 2017, mentre nel paese è sempre più difficile soccorrere la popolazione a causa di una guerra insensata che dura da 5 anni e che ha già fatto 12 mila vittime civili e più di 100 mila in totale. È l’allarme lanciato oggi da Oxfam, a quasi cinque anni dallo scoppio della più grave emergenza umanitaria al mondo, come ribadito dalle Nazioni Unite, ma che oggi a tutti gli effetti appare dimenticata dalla comunità internazionale.

Reggio Calabria ‘ndrangheta, sequestrati 34 milioni a imprenditore legato alle cosche. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente al Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, presieduta dalla Dott.ssa Ornella Pastore, con il quale è stata disposta, nei confronti dell’imprenditore edile vibonese Angelo Restuccia, di 83 anni, ritenuto contiguo alle cosche di ‘ndrangheta del “Mancuso” di Limbadi (VV) e dei “Piromalli” di Gioia Tauro (RC), l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca del patrimonio a questi riconducibile – stimato, a suo tempo, in oltre 34 milioni di euro. Il citato Restuccia, altresì, riconosciuta a suo carico la pericolosità sociale qualificata dalla contiguità alla ‘ndrangheta e dal ruolo di imprenditore a questa “colluso” – è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno