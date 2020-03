LA RICETTA DI BORIS JOHNSON, IN UK? PRENDERE TEMPO

La ricetta di Boris Johnson, in UK, è quella di aspettare.

Prendere tempo, “tanto l’epidemia non si può fermare”, fino a che il 60% dei cittadini non avrà contratto il virus, perché a quel punto si dovrebbe sviluppare “l’immunità di gregge”.

Ha anche detto chiaramente ai cittadini britannici “Preparatevi a perdere i vostri cari”. Proprio così, senza tanti giri di parole. E in effetti, facendo due rapidi calcoli, la “strategia” di Johnson dovrebbe portare in dote giusto qualche milioncino di morti alla Gran Bretagna.

Morti in gran parte anziani, malati, deboli, senzatetto, immunodepressi.

Una “soluzione” che sarebbe piaciuta moltissimo anche al partito nazista, probabilmente. Ma oh, vuoi mettere?

L’economia non ne risentirà più di tanto. E così, mentre la Cina comunista chiude tutto pur di fermare l’epidemia e non perdere altre vite, la Gran Bretagna di Johnson, l’alleato di Trump e Salvini, l’eroe della destra e della Brexit, sceglie deliberatamente di sacrificare milioni di persone in nome del primato dell’economia.

Una strage di massa pianificata a tavolino. Nessuno meriterebbe una cosa del genere, neanche chi ha votato questi maledetti idioti. Una cosa è certa: il mondo sarà profondamente diverso, alla fine di tutto questo. Vi sono vicino, fratelli inglesi.