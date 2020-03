MACRON NON SFRUTTA I 9GIORNI DI VANTAGGIO SUL VIRUS

DI ALESSANDRO GILIOLI

Alla fine Macron sta facendo quello che aveva fatto l’Italia una settimana fa, quindi non sfrutta i 9 giorni di vantaggio della Francia sull’Italia. Chiude le scuole e le università ma (un po’ follemente) conferma le elezioni amministrative di domenica. Consiglia gli over 70 di restare a casa, ma è appunto un consiglio. Incita al telelavoro e assicura un salario di Stato a chi è costretto a restare a casa (L’Etat prendra en charge l’indemnisation des salariés contraints à rester chez eux) ma non è ancora chiaro e come per chi.

Bene per le scuole, male per le elezioni, malissimo che non sfrutti il vantaggio di 9 giorni per misure più efficaci.

Poi vabbè, pensa di essere Napoleone e parla di un progetto mondiale di rilancio dell’economia, a cui convincerà Trump e gli altri capi del mondo, beato lui.

Tutto ciò al netto ovviamente della retorica nazionalista.