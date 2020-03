DI ENNIO REMONDINO

talia: ‘Quasi 15mila i malati, 1266 i decessi’. Per fortuna sono più alti i numeri delle persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 1439, 181 in più di ieri. OMS, ‘L’Europa è diventata l’epicentro della Pandemia‘. Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 17.660. Dai dati della Protezione Civile sappiamo che ci sono 7.732 i malati in Lombardia (836 in più di ieri), 2.011 in Emilia Romagna (+253), 1.453 in Veneto (+156), 794 in Piemonte (+240), 698 nelle Marche (+128), 455 in Toscana (+103), 242 nel Lazio (+70), 213 in Campania (+39), 304 in Liguria (+61), 236 in Friuli Venezia Giulia (+88), 126 in Sicilia (+15), 121 in Puglia (+23), 157 in Trentino (+55), 83 in Abruzzo (+5), 73 in Umbria (+11), 17 in Molise (+1), 43 in Sardegna (+4), 27 in Valle d’Aosta (+1), 37 in Calabria (+5), 123 in Alto Adige (+20), 10 in Basilicata (+2).

Brusaferro (Istituto sanità): «Possibile aumento casi al centrosud per comportamenti sbagliati lo scorso week end».

Vittime soprattutto in Lombardia (890), Emilia Romagna (201), Piemonte (46), e Veneto (42). 1.266 i morti ma a consolarci e a darci speranza, vince il numero dei guariti, 1.439, e 181 solo nella giornata di ieri.

Emergenza mondo, prima l’Europa … CONTINUA SU REMOCONTRO:

https://www.remocontro.it/2020/03/14/coronakiller-europa-epicentro-della-pandemia-usa-scenari-da-incubo/?fbclid=IwAR2ZUOZw43WVX2T8_LIIerVgniM6GJQ9MxGZaKJAQYkoFBuC7IWC2EhFpnU