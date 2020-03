GLI ITALIANI IN QUARANTENA SALVATI DALLA RADIO E DALLA TV

Siamo agli arresti domiciliari. Solo la radio e la tv, sono gli immediati comunicatori e diversibi.

Vorrei chiedere a chi snobbava la televisione, per la sola soddisfazione di farsi notare, come si comporta oggi, agli arresti domiciliari, anche perché la radio e la Tv, sono gli immediati comunicatori di notizie e la Tv l’unico diversivo per ammazzare il tempo, e se ora riescono ancora ad ignorarla. Questa maledetta corona virus, che ha ammazzato soprattutto l’Itala del Nord, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria fino all’Emilia, dove l’altra sera ci hanno fatto assistere ad una scena che mi ha ricordato il 1940, il periodo della seconda guerra mondiale, mancavano solo i boati delle bombe, ma il clima era pressochè lo stesso. Una buona fetta di cittadini del Nord, infatti, hanno mollato le loro residenze settentrionali e alla stazione di Bologna Centrale, hanno preso d’assalto i convogli dei treni che viaggiavano, Napoli, Salerno,Reggio Calabria , in maniera quasi selvaggia. La stessa cosa è avvenuta sulla tratta più corta e molto lombarda per antica abitudine, hanno riempito Sanremo e tutta quella Riviera dei Fiori, in manera esagerata, come in Estate di agosto e forse ancor peggio o meglio, nel periodo, Natale, Festival della Canzone. Grazie alla Tv abbiamo assistito a queste scene , anche perché alcuni programmi televisivi sono saltati, là dove il pubbico necessita e ci hanno mollato film datati e spesso ripetuti in televisione più volte. Perché un preambolo così ampio, anche perché nel mercato dell’etere, si stanno affacciando e imbarazzano un pubbico attento televisivo, al quale nulla sfugge e che oggi in clima da coprifuoco, presta maggiore attenzionè a novità , come quella partita il 13 di marzo, su Amazon Prime Video, una specie di gioco, alla maniera di guardie e ladri, di giovanile memoria. In fuga, sono 8 personaggi, in testa il capitano dei capitani Francesco Totti, che scappa da solo, rincorso da pattuglie speciali di detective. A mio parere, devono aver concesso al capitano, un gran pacco di euro e forse, seppure il numero 10, fra i più famosi nel mondo, sia abituato alla grande, penso che stia ancora ridendo. E’ una mia opinione, che può essere smentita facilmente e non una notizia ufficiale, l’altro personaggio, che fugge anche lui solitario, è Costantino Della Gherardesca e con loro, la coppia Fedez – Luis Sal, il primo cantante e il secondo youtuber, l’attore Cristiano Caccamo e la simpatica showgirls Diana Del Bufalo, Claudio Santamaria, attore e Francesca Barra giornalista. Per seguire il nuovissimo programma, dove i protagonisti, saranno inseguiti da speciali squadre di detective, questo nuovissimo genere di spettacolo si può vedere, sul televisore connesso a internet, tablet e naturalmente telefonino. Una ulteriore novità tecnologica e che darà inizio ad altre,innovazioni. I network generalisti,già si stanno guardando attorno per parare i colpI di queste novità. Per ora,il primato spetta ad Amazon Prime Video.

