IL GESTO DI CENTINAIO E CECCARDI? PURO SCIACALLAGGIO

Vergognoso.

Davvero al peggio non c’è mai fine.

Questi che vedete qui sono Ceccardi e Centinaio. Leghisti. E sapete che gran bella trovata hanno avuto? Noleggiare un autobus per andare a a Barcellona a prendere gli italiani rimasti alle Canarie.

Direbbe qualcuno: un gesto di cuore, no? E invece attenzione: è il solito sciacallaggio. Fatto ad arte stavolta. Ma proprio ad arte. Seguite infatti bene il loro ragionamento.

Loro sapevano benissimo che fare una cosa del genere avrebbe suscitato scandalo. Perché l’azione è pericolosissima e rischia di diffondere il contagio. Stipare persone non controllate in autobus senza distanza di sicurezza. Dare un pessimo esempio come istituzioni (una è eurodeputata e l’altro addirittura ex ministro). Tutto rischia di far danni serissimi.

E così il piano era questo: farla e farsi contestare. Così da passare per quelli che si mettono a rischio per salvare gli italiani all’estero. E il tutto sciacallando sui nostri connazionali attualmente in Spagna. Usati come strumento per la visibilità, per i mi piace sui social. Che fanno comodo dato che la Ceccardi è candidata alle regionali in Toscana.

Vergogna. Davvero vergogna.

Mentre c’è un’Italia che lotta, voi state mettendo a rischio delle vite.

E state facendo toccare alla politica un livello mai visto prima.