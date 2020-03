DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 14 marzo 2020

CORONAVIRUS Siglato protocollo lavoratori .Si lavora al super decretoÈ stata raggiunta l’intesa tra sindacati e imprese.

Un confronto andato avanti tutta la notte, anche in videoconferenza con il governo, fino alla firma del “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Coronavirus Borrelli: quasi 15 mila malati Atteso un boom di contagi. Nel weekend potrebbe esserci un boom di casi dovuti ai comportamenti imprudenti della scorsa settimana’. 250 vittime in un solo giorno. Il numero maggiore di casi in Lombardia, in Emilia Romagna in Veneto e Piemonte. Stesso andamento per il numero dei decessi.I tamponi complessivi sono 97.488, oltre 65mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. L’esperto: ‘Evitiamo il picco ma l’epidemia sarà più lunga’. Le grandi città si preparano: a Genova si pensa ad una nave-ospedale. Chiusa sede Rai Puglia: un positivo. A Roma da oggi stop metro e bus dalle 21. Sanificazione nelle città

Coronavirus: sequestrate 700 mascherine. Non sono sicure o venivano vendute a prezzi maggiorati

Coronavirus: Oms, Europa centro della pandemia: ‘impossibile prevedere il picco’. Sono oltre 5.000 le vittime del coronavirus in tutto il mondo, secondo il bilancio aggiornato reso noto dalla France Presse. E l’Oms ha certificato oggi che l’Europa è il nuovo epicentro della pandemia. Non solo. E’ “impossibile” dire quando avverrà picco della pandemia da coronavirus

Coronavirus staffetta della torcia olimpica di Tokyo 2020 si ferma in Grecia a causa del coronavirus: l’annuncio è stato dato dal Comitato olimpico nazionale ellenico, che lo ha motivato con gli assembramenti di persone che inevitabilmente si formavano al passaggio della fiamma. L’ultimo dei quali a Sparta, dove l’attore greco americano Billy Zane aveva passato la torcia al collega britannico Gerard Butler, interprete di Leonida nel film ‘300’.

CORONAVIRUS MONDO Apple chiude tutti negozi nel mondo. Prosegue il trend positivo delle guarigioni in Cina, a Wuhan solo 4 casi, ai minimi assoluti. Ok dalla Camera dei rappresentanti Usa allo stato di emergenza

