NON SAREBBE STATO MEGLIO FARE QUALCHE TAMPONE IN PIÙ?

DI GIOVANNI BOGANI

Io vorrei capire una cosa.

Perché l’Italia, a stare bassi, ha una mortalità dieci volte superiore alla Corea del sud?

Italia: casi 17.760, morti 1.266.

Corea del sud: casi 7.979, morti 71.

Anche considerando che siamo un paese di vecchi, non torna.

C’è anche un’altra cifra che sicuramente tutti avrete notato.

Ieri 250 morti in Italia, 181 guariti.

Cioè, i morti sono più dei guariti.

Naturalmente qualcuno mi scriverà: “pensa al cinema, idiota”. Quindi me lo dico da solo, grazie.

Ps. Leggo ora che qualcuno ha notato la stessa cosa.

“L’Italia ha il tasso più alto di mortalità del mondo per coronavirus. Un dato da brividi. ‘In Italia Covid-19 ha una letalità fino a 12 volte maggiore rispetto ad altri Paesi, e comunque si tratta della più alta a livello globale’. Perché? “A contribuire a questo tragico primato sono l’eterogeneità dei trattamenti in tutto il territorio e la scarsa tracciabilità dei casi positivi asintomatici a cui non viene effettuato il tampone nonostante siano stati a stretto contatto con uno o più pazienti accertati, contribuendo in modo inarrestabile alla crescita del contagio”, spiega l’Associazione mondiale delle malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid), presieduta da Susanna Esposito”.

Insomma, sarebbe stato meglio fare qualche tampone in più. Ma era criminale chi lo pensava.