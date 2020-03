REGI DECRETI ANTI ‘SPAGNOLA’ CENTO ANNI PRIMA QUELLI DI CONTE

DI GIOVANNI PUNZO

Strage dell’influenza spagnola, 1918-19. Quarantena per i militari ma non tra la popolazione. Chiusura dei teatri e altri luoghi di intrattenimento o pubbliche riunioni e limitazioni agli spostamenti, ma non ovunque e in maniera uniforme. Attenzione nella diffusione involontaria di goccioline di saliva da colpi di tosse o starnuti (niente mascherine 100 anni fa). Lavare frequentemente le mani, tenere pulite bocca e cavità nasale e di evitare contatti con anziani.

Molto simili ai Decreti Conte, ma scienza e medicina molto diverse.

Più di mezzo milione di vittime. L’epidemia di influenza ‘spagnola’ si manifestò in Italia in due ondate successive: la prima, nella primavera del 1918, nel nostro paese passò relativamente inosservata, anche se interessò altri paesi europei alleati come Francia ed Inghilterra, Stati Uniti e parte dell’Estremo Oriente. Questa fase si diffuse soprattutto tra i militari al fronte e nelle provincie di Bari, Taranto, Modena, Piacenza, Verona, Pisa e nelle acciaierie di Terni. Dopo una relativa sottovalutazione fu la seconda ondata, tra la fine dell’estate e l’autunno del 1918, a destare maggiore preoccupazione, quando nel decorso della malattia di rilevarono complicanze inattese e spesso fatali, mentre i focolai si estesero su tutto il territorio nazionale da Nord a Sud… CONTINUA SU REMOCONTRO: