DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 15 marzo 2020

CORONANAVIRUS ITALIA Sanità lombarda allo stremo. L’allarme arriva dall’assessore al Walfare della Regione, Giulio Gallera, che traccia un quadro drammatico: “Tra poco – spiega – arriviamo a un punto di non ritorno”.

Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive, ormai siamo nell’ordine di 15 o 20 a disposizione. Ogni giorno ne ricaviamo qualcuno di nuovo, domani ne arrivano liberi altri tre e il San Raffaele sta creando un’area con 14 posti che sarà pronta però tra una settimana. Oggi li recuperiamo chiudendo le sale operatorie, dove ci sono dei respiratori che possono essere utilizzanti anche per sostenere il respiro”, aggiunge l’assessore.

Ultim’ora morto a Milano l’architetto urbanista Vittorio Gregoretti

Ultim’ora A Milano realizzazione record di nuova sala terapia intensiva al San Raffaele

Ultim’ora Sono due i morti per coronavirus in Sardegna. Il primo è l’imprenditore 42enne che era stato contagiato a Rimini e che era stato il primo caso in Sardegna. L’uomo è morto al Santissima Trinità di Cagliari dove era ricoverato. La seconda vittima era ricoverata a Sassari.

Coronavirus Riflettori puntati sulle misure previste dal governo per risollevare il Paese. L’obiettivo del governo è approvare un decreto salva-economia, con un Consglio dei ministri straordinario che dovrebbe svolgersi oggi. Il pacchetto in discussione previsto inizialmente di circa 4 miliardi, raddoppiato poi a 7,5 miliardi, potrebbe alla fine arrivare a 15 miliardi, facendo salire l’asticella del deficit intorno al 2,7%-2,8%. Sul fronte fisco, si lavora allo stop ai mutui, per i redditi più bassi. C’è poi il capitolo scuola-lavoro. Due, al momento, le opzioni sul tavolo: “congedo parentale per 12 giorni” con un 30% di trattamento retributivo per redditi medio-alti e l’80-100 per i redditi bassi. Oppure in alternativa, voucher da 600 euro per la babysitter (più “pesante” per il personale infermieristico). Il decreto in arrivo dovrebbe poi contenere aiuti diretti e indiretti alle imprese dei settori colpiti: sul fronte liquidità, Governo al lavoro con Abi e Bankitalia per costruire una moratoria creditizia a favore delle imprese e garantire decine di miliardi, probabilmente con parziale garanzia pubblica. Pronta a scattare anche l’operazione ammortizzatori sociali che riguarderà tutti i settori produttivi, su tutto il territorio nazionale. Centralissimo il capitolo Sanità, il settore più sotto stress nello sforzo per contenere l’emergenza e di conseguenza quello che ha bisogno di strumenti e interventi immediati : in arrivo l’assunzione di 5 mila medici e 15 mila infermieri.

Coronavirus CONSIP ordinato 3800 ventilatori polmonari. A Milano primi casi, Galli città va protetta.

Coronavirus, I contagiati sono 21.157 (malati+vittime+guariti) Borrelli: aumentano i malati ma anche i guariti. Polemica sulle mascherine Il punto della Protezione civile sull’epidemia Consip ordina 3.800 ventilatori,30 mln mascherine. Il commissario Borrelli ha denunciato le difficoltà di approvvigionamento che l’Italia sta affrontando in questi giorni, soprattutto dopo la chiusura delle frontiere. Bertolaso consulente personale di Fontana

CORONAVIRUS EUROPA: da Madrid a Berlino, Europa blindata per contrastare il contagio. Per contenere l’emergenza, sono molti i Paesi europei che hanno scelto di chiudere scuole, esercizi commerciali, musei e siti turistici. In molte città strade vuote e code ai supermercati.

Coronavirus In Francia I contagi sono 4.500, i morti 91: anche la Francia chiude negozi, ristoranti e luoghi di culto​Macron a Mattarella: ‘la Francia sostiene l’Italia’ 15 marzo 2020Seggi regolarmente aperti stamane in Francia per il primo turno delle elezioni municipali.

Coronavirus In Spagna esplosione di casi : +1.522 in 24 ore. Positiva la moglie del premier Impennata nei contagi anche nel Regno Unito, +342 in un solo giorno, con il totale salito a 1.140 e il numero dei morti raddoppiato in 24 ore (da 11 a 21). Nel Regno Unito si accelera sui test, saliti a oltre 36mila, ma il premier Johnson continua a escludere provvedimenti drastici.

Coronavirus Germania i casi sono saliti quasi a quota 4.200. In Francia, dove si sono superati i 4.500 contagi e sono 91 i decessi, il premier Edouard Philippe ha annunciato la chiusura di tutti i luoghi pubblici “non indispensabili”, dai negozi ai ristoranti, ai luoghi di culto.

E mentre sembra a rischio pure lo svolgimento del Festival di Cannes, la pandemia non è riuscita a fermare l’ennesima protesta dei gilet gialli. Intanto si registra un secondo caso di positività al virus nel governo di Parigi: si tratta della sottosegretaria Brune Poirson.

Coronavirus Nella top ten dei contagi mondiali sono entrate anche la Svizzera (1.350 malati) con il Canton Ticino che ha serrato bar, ristoranti ed esercizi commerciali.

Coronavirus In Gran Bretagna si contano 1.140 contagi e sono anche raddoppiati in un giorno i morti, saliti da 11 a 21. I numeri alla fine potrebbero costringere il governo britannico a rivedere l’approccio flemmatico tenuto finora dal premier Boris Johnson. Londra, epidemiologi britannici contro le decisioni di Boris Johnson Gli scienziati britannici, in due lettere aperte, dichiarano la loro preoccupazione sull’approccio al Coronavirus da parte del governo inglese

CORONAVIRUS AMERICA Trump è negativo al test per il coronavirus. Lo rende noto il medico della Casa Bianca. “Una settimana dopo aver cenato con la delegazione brasiliana a Mar-a-Lago, scrive il medico della Casa Bianca, il presidente resta senza sintomi”. Nella nota viene confermata la decisione di procedere al test, arrivata venerdì sera dopo “un’approfondita discussione”. Intanto sale di ora in ora il numero dei casi accertati di coronavirus negli Stati Uniti, ora oltre 2.800, quasi il doppio in poco più di 24 ore. I morti sono almeno 58, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali. A New York si registra la seconda vittima in un giorno, un uomo di 65 anni. Nello stato di New York il maggior numero di casi di pazienti positivi al coronavirus, salito a 613 di cui 269 nella Grande Mela. Risultati positivi anche due parlamentari dell’Assemblea statale nella capitale Albany, la cui sede è stata chiusa per la messa in sicurezza

CORONAVIRUS MONDO 152.428 casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemi. 5.720 morti Cina 81.048 casi confermati clinicamente e in laboratorio, 3.204 morti. 140 paesi 71.380 casi confermati, p2.516 morti

Coronavirus Sud Corea : 76 casi ai minimi dal 21 febbraio

ULTIM’ORA, Roma atterrato in Italia Luca Tacchetto dopo 15 mesi di prigionia

FRANCIA Seggi aperti per elezioni municipali nonostante emergenza l’emergenza del coronavirus. Dalla mezzanotte, infatti, sono chiusi negozi, bar e ristoranti e tutti i servizi considerati “non essenziali” per cercare di contenere il contagio che è raddoppiato in tre giorni. Sono 48 milioni i cittadini chiamati a votare per rinnovare i propri sindaci, tra cui il primo cittadino di Parigi, e i consiglieri comunali. I seggi si sono aperti alle 8, il secondo turno è previsto il 22 marzo.

ISRAELE Rinviato il processo al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per corruzione, la cui prima udienza era prevista il 17 marzo, è stato rinviato al 25 maggio a causa delle nuove restrizioni ai tribunali israeliani previste dalle nuove misure per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il Tribunale distrettuale di Gerusalemme.