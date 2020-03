1809 VITTIME MA NON E’ IL PICCO: EMERGENZA LOMBARDIA E DECRETO

Un aiuto dall’Alto non guasterebbe, visto che a più di 20 mila contagiati in tutta Italia, non avremmo ancora raggiunto il picco della malattia. La situazione più preoccupante resta senza dubbio quella della Lombardia con 10.043 persone ad oggi positive e 1.218 deceduti. Seguono le Marche con 2.741 e il Veneto con 1.989. Oltre quota mille pure le Marche (1.087) e il Piemonte (1.030).