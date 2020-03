BUONGIORNO UN CORNO!, LUNEDI’ 16, LA CAMBIALE IN BIANCO …

DI GIANLUCA CICINELLI

Non ci siamo. Cioè ci siamo ma è ancora troppo poco, le dimensioni del disastro pur evidenti sfuggono ancora nella loro portata devastante dal punto di vista sanitario ed economico. Ci siamo stretti tutti intorno al nostro Paese e al nostro governo a cui stiamo dando una fiducia di cui nessun governo ha mai goduto in assoluto, ma se si vuole che l’Italia resti unita e si riprenda è il momento di dimostrare, dalle parole ai fatti, che questa fiducia è ben riposta. E i provvedimenti economici dell’esecutivo sono un sasso nello stagno. I giornali continuano per esempio a parlare nei loro titoli di aiuti per gli affitti ma questi sono invece totalmente assenti, nemmeno una parola sull’argomento nella bozza che verrà portata al voto del Consiglio dei ministri. E chi non può lavorare a causa delle misure cautelari vede avvicinarsi il momento in cui il padrone di casa chiederà l’affitto entro il 5 del prossimo mese e non potrà far fronte all’impegno entrando così a rischio di sfratto.

Se il governo vuole continuare a godere di fiducia deve essere una casa di vetro, trasparente come mai prima, mentre sono ancora troppi gli elementi su cui non c’è chiarezza. Primo tra tutti quanti sono i morti reali per solo coronavirus. Questo elemento è decisivo per farci comprendere le dimensioni del fenomeno attuale e dei prossimi giorni. Sappiamo con certezza che i contagiati ieri erano saliti a 24 mila e i morti, soltanto ieri sono stati 368, 1809 dall’inizio della pandemia. Ma quanti di questi sono morti esclusivamente di coronavirus? Devono dircelo con esattezza, così come dobbiamo sapere con certezza come ne sono usciti i 2335 guariti, 369 sempre ieri, che tipo di sintomi presentavano e di quali cure hanno beneficiato. Perché in molti paesi delle province italiane vengono allestiti ospedali da campo e come è facile immaginare la paura serpeggia tra la popolazione che si chiede: se stanno allestendo ospedali da campo nel mio paese significa che tra poco il luogo in cui abito si trasformerà in un centro dove il virus si diffonderà in maniera esponenziale? Questo è un punto che deve essere chiarito subito per evitare sommovimenti di massa e panico e permettere agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza.

Parliamoci molto chiaramente, se vedi qualche centinaio di militari che costruisce un ospedale da campo vicino casa tua, succede a Velletri per esempio, ultimo paese della provincia a sud di Roma, e poi senti al telegiornale che sono diminuiti i contagi, lo capisci da solo che c’è qualcosa che non funziona nella comunicazione del governo, ma soprattutto inizi ad avere una fottuta paura. E ce n’è già troppa di paura, la paura è diventata un elemento politico determinante in questo momento, non è la percezione della paura di cui parlavamo teoricamente fino a qualche settimana fa a proposito di migranti e criminalità, è paura fisica, concreta, devastante. Perché abbiamo ragione di essere fieri di come sta reagendo il nostro Paese, i nostri concittadini, la speranza, i cori, l’inno d’Italia cantato alla finestra, ma deve essere chiaro che cantiamo per paura in attesa che passi la nottata. Stiamo in casa e facciamo i bravi finché sappiamo che possiamo fidarci, ma se viene meno questa fiducia le conseguenze possono essere incalcolabili e gli esiti tragici.

Come possono scaturire esiti tragici dalle decisioni economiche del governo. Degli affitti abbiamo già detto: non ci si può preoccupare solo di chi ha già qualcosa come i proprietari della loro abitazione, aiutati nel pagare il mutuo della casa, si tratta di una scelta politica precisa e grave. E badate che questa scelta colpisce anche gli stessi piccoli proprietari che sull’affittare la loro seconda casa avevano basato una piccola rendita, quindi se gli inquilini non pagano sono due le categorie colpite e non una. Non può essere una dimenticanza nel provvedimento che stamane viene portato in consiglio dei ministri, si tratta di una scelta precisa e grave che rischia di mettere in crisi il rapporto di fiducia di molti italiani con il governo. La questione delle garanzie sta creando un’unica larga fascia proletarizzata che si estende ai proprietari di piccole attività, pub, ristoranti, bar, bed and breakfast, che devono continuare a pagare l’affitto nonostante la chiusura forzata. Quanto potranno sopravvivere e quale danno si produrrà nel medio termine?

L’altra questione che è rimasta esclusa dalla bozza di provvedimento in discussione oggi nel Consiglio dei Ministri è il lavoro irregolare. Allora, lo ripetiamo con fermezza, questo Paese basa metà della sua economia sul lavoro illegale. Se pensate che sia un enunciato di maniera, allora non conoscete le cifre reali, la dimensione del problema. Uno studio del 2016 fatto dalla Uil e dal’Eures, non dal partito bolscevico dell’Unione Sovietica, valuta soltanto a Roma e provincia in 20 miliardi di euro l’anno la dimensione del fenomeno. L’economia “sommersa” è valutata dallo studio del 2016 in 17,7 miliardi, che si compongono di lavoro nero, sotto-dichiarazioni e altre forme di evasione fiscale, a cui si aggiungono corruzione, prostituzione, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi per altri 1,5 miliardi. Il solo lavoro “irregolare” è valutato in 6,7 miliardi a cui si aggiungono 1,7 miliardi dovuti ad affitti in nero e lavori saltuari a giornata. Parliamo soltanto di Roma e provincia, è facile immaginare le dimensioni dell’economia irregolare nel resto del Paese, sfioriamo i 300 miliardi di euro che sfuggono completamente alla legalità e che permettono però a milioni di persone di sopravvivere. Come fanno costoro a rivendicare una forma di compensazione del danno subito se non possono dimostrare un rapporto di lavoro regolare? Torniamo a sottolineare con forza quindi l’erogazione di un reddito di emergenza per chiunque in questo momento sta rinchiuso in casa senza alcuna tutela e con la necessità di fare la spesa.

Da queste colonne sosteniamo senza esitazioni il governo e invitiamo chi ci legge a fare altrettanto perché nessuno poteva prevedere questa situazione e riteniamo che al momento siano state prese misure adeguate. Ma non per sempre, la cambiale in bianco che, con quello sforzo meraviglioso che si sta compiendo in tutta Italia, stiamo firmando al governo deve essere onorata. Di medici e infermieri non si può nemmeno parlare senza commuoversi per quello che stanno facendo, è davanti agli occhi di tutti. Ma dobbiamo rispettare e aiutare anche chi disciplinatamente sta rispettando le regole perdendo quel poco che aveva. Per loro il governo deve varare provvedimenti ben più incisivi di quelli portati in consiglio dei ministri stamattina, altrimenti il consenso e la disciplina intorno alle misure prese non durerà per tutto il periodo necessario a tornare alla normalità. Il rischio di rivolte sociali non è affatto scongiurato, se il governo non opera nella massima trasparenza sulle notizie sanitarie e sui provvedimenti di aiuto economico concreto ai più deboli.