NIENTE AIUTO INTERNAZIONALE PER LA LOMBARDIA LEGHISTA. AD AIUTARE SONO I«NEMICI» DI CULTURA DI BASE SOCIALISTA

DI EMILIANO RUBBI

La Lombardia leghista chiede aiuto internazionale.

E lo riceve.

Da Trump? Da Putin? Da Orban?

Dai paesi di Visegrad?

Dagli alleati sovranisti di Salvini?

No.

Quelli sono stati in assoluto i primi a chiuderci in faccia le frontiere.

Lo riceve dai “nemici”.

Da Cuba, dal Venezuela, dalla Cina.

Da Castro/Diaz-Canel, da Maduro, da Xi Jinping.

Dai paesi che, in un modo o nell’altro, in qualunque condizione si trovino attualmente, vengono da una cultura di base socialista.

Lo riceve persino dalle ONG, che mettono a disposizione il loro personale medico.

Questo dovrebbe farci capire tante cose.

Ma dubito che, trattandosi di leghisti, ciò accadrà.