RICORDIAMO LA GOGNA PER LE MARCHE

DI PAOLO BROGI

Il bollettino ci dà oggi quasi 25 mila contagi e 1809 vittime, 368 in più in un giorno (e il giorno prima l’aumento era stato solo di 175)

I contagi maggiori in Lombardia (10.043), con in testa Bergamo (3416), Brescia (2783), Cremona (1792) e Milano metropolitana (1750).

Dopo la Lombardia Emilia R (2741), Veneto (1989), Marche (1087), Piemonte (1030). Il Lazio è a 391.