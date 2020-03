CAGLIARI PIANGE CARLO, LA PRIMA VITTIMA DEL CORONAVIRUS

DI CHIARA FARIGU

Coronavirus, Cagliari, morto l’imprenditore 42enne ricoverato al SS Trinità.

Lo avevamo chiamato il paziente uno, in quanto il primo a risultare positivo al test coronavirus in Sardegna. (leggi qui)

Era il 2 marzo e nell’isola ancora si accarezzava l’idea, poi brutalmente smentita, che la distanza dal ‘continente’ potesse essere una forma di salvaguardia da possibili contagi.

Pura illusione. Il virus, lo abbiamo toccato con mano, non conosce confini, differenza di genere e, contrariamente a quanto sperimentato finora colpisce anche gli under 50. E’ morto stamattina, all’ospedale SS Trinità di Cagliari, senza mai riprendersi dal giorno del ricovero, Carlo Tivinio, l’imprenditore 42enne che aveva manifestato i sintomi del virus al rientro da una fiera a Rimini.

L’unità di crisi segnala il decesso di un altro paziente a Sassari. Pertanto i morti in Sardegna salgono a due