È MORTA LA SENATRICE BOGO DELEDDA

DI LUCA SOLDI

Vorremo esprimere il senso di vicinanza al M5s per la scomparsa di Vittoria Bogo Deledda morta dopo una lunga malattia. Aveva 53 anni era senatrice della Repubblica. Per tutti valgono le parole della presidente del Senato, Casellati: “Il Senato perde una donna di grandi qualità umane”.

Era originaria di Posada e dagli anni novanta aveva lavorato per il Comune di Budoni, in qualità di responsabile dei Servizi Sociali, Cultura e Turismo. Era stata eletta senatrice del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nel collegio uninominale Sardegna Sassari-Olbia, con 103.823 preferenze, risultando la candidata con più voti in tutta la Sardegna.

Appassionata, donna di fine cultura ed arguzia, scrittrice e poetessa. Proprio sull’impegno di poetessa aveva dichiarato nel corso di una lontana intervista:

“La poesia è un atto di libertà. Ho iniziato a scrivere, come capita a molti, quando ho avvertito l’urgenza di comunicare con me stessa e col mondo secondo nuove modalità. Scrivo per rispondere ad un bisogno, quindi con tutti i limiti delle attività necessitate”.

La ricordiamo anche per la triste, tristissima vicenda che la porto al centro della gogna mediatica proprio al tempo delle elezioni del 2018 “grazie” ad un servizio delle Iene che per merito di un testimone anonimo, l’accusava di aver speculato sui suoi mali che l’avevano portata a restare lontano un anno dal lavoro. Un male che a dire di tanti ben informati improvvisamente era svanito tanto da consentirle di partecipare al voto che l’avrebbe portata ad essere eletta al Senato.

Vittoria ebbe a rispondere:

“Tutto questo per aver lavorato troppo, non poco! (Basterebbe vedere le mie agende degli appuntamenti socio-assistenziali di 25 anni)».

Su di lei erano fioccati insulti a profusione e poi come spesso accade, tutto poi si era spento.