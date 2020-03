ITALIA FRANCIA E SPAGNA CHIEDONO INTERVENTO FONDO SALVASTATI E DELLA BCE

DI CHIARA FARIGU

Contenere l’emergenza sanitaria è la priorità. Non solo dell’Italia ma dell’Europa tutta. È pandemia, ha dichiarato giorni fa l’Oms, nessuno, inteso come persona (e Stato) può ritenersi immune. Per questo occorre fare fronte comune per affrontare quella che è considerata la crisi più grave dal dopoguerra ad oggi.

Serve coesione. Servono interventi comuni. Servono risorse, tante. Per sostenere un’economia che questo nemico invisibile rischia di affossare ancor più di quanto abbia fatto la decennale crisi economica della quale ancora non si intravede il tunnel.

E’ emergenza sanitaria ed economica di cui l’Europa deve farsi carico. E’ questo il tema su cui hanno convenuto Conte Macron e Sanchez in videoconferenza con i leader europei, qualche giorno fa.

Cinque lunghe ore di discussione e di proposte per far fronte ad un’emergenza della quale ancora non si conoscono le proporzioni né i tempi della durata. Le richieste sono diverse ma il punto cruciale sul quale intervenire è il Mes, ovvero il Fondo salva-Stati, da sommare a fondi illimitati della Banca centrale europea. Fondi che Conte Macron e Sanchez intendono di utilizzare per contrastare nel migliore dei modi le rispettive economie così duramente provate.

E’ il momento che l’Europa decida. Che dica chiaramente da che parte stare. E’ con decisioni come questa che si gioca il suo futuro. ‘A una crisi straordinaria e senza precedenti si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica del “whatever it takes” (qualsiasi cosa ci voglia), incalza Conte, aggiungendo, per chi non lo avesse ancora capito, che nessun Paese può ritenersi indenne da ‘questo tsunami economico-sociale’ né tantomeno ritenersi al sicuro.

Occorre mettere in campo strategie condivise. Affrontare l’emergenza divisi renderà l’intera Eurozona debole ed esposta alle reazioni dei mercati. Come finanziare questo programma? Tra gli strumenti possibili, ha detto Conte si potrebbe ricorrere a dei “coronavirus” bond o anche a un fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie.

Proposte chiare da attuare il prima possibile. I cittadini aspettano risposte concrete, oltre e a cure e protezione sanitarie. La Merkel è apparsa possibilista e aperta alla collaborazione. Più scostanti i nordici che hanno chiesto tempo per decidere. La risposta è attesa nei prossimi giorni.

Intanto, è notizia di poche ore fa, la BCE schiera un piano di acquisto di titoli pubblici e privati da 750 miliardi di euro per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. ‘L’obiettivo e’ contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l’area dell’euro rappresentate dall’epidemia e dalla crescente diffusione del coronavirus’, questo recita si legge la nota della banca centrale europea.

Abbastanza soddisfatto il premier Conte che ha dedicato un tweet alle posizioni prese da Bce e Unione Europea: ‘L’Europa batte un colpo forte sonoro adeguato alla gravità dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando e dello shock economico che ne consegue. Bene la Bce’