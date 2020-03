Soldi oggi per un ‘dopo virus’, svolta BCE e Federal Reserve Usa

DI ANTONINO DI STEFANO

Di fronte al conclamato pericolo, all’improvviso il mondo occidentale cambia registro: Trump, Johnson, Macron, Merkel, Sanchez corrono ai ripari. Il corona virus adesso fa paura per davvero e tutti adottano di gran corsa il “modello Italia”! Anche in campo economico e finanziario è frenesia totale.

Non siamo qui per chiudere gli spread”, aveva detto Christine Lagarde, presidente della BCE. Subito smentita praticamente da tutti, ma principalmente dai fatti, non appena anche gli spread dei principali Paesi europei hanno cominciato a soffrire. Ecco, quindi, un nuovo “quantitative easing”, acquisto di titoli sul mercato. Questa volta di dimensioni massicce: 750 miliardi di euro per fronteggiare la forte caduta di valore praticamente di tutti i principali titoli di Stato europei. Finchè la cosa riguardava solo l’Italia, si poteva fare finta di niente. Adesso non è più possibile. Ed era ora. Anzi, a questo punto l’Europa è in colpevole ritardo. Come accade per le misure di contenimento del virus nei vari Paesi… CONTINUA SU REMOCONTRO: