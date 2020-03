GLI ANTI-BERGOGLIO E IL CORONAVIRUS

DI RICCARDO CRISTIANO

Alcuni amici mi dicono (dicevano, adesso parlo con meno persone) che esagero, Francesco non è l’alternativa al disastro. Io so invece che un certo pensiero è robusto, diffuso, potente (per me nefasto) e mi piace presentarlo con le sue stesse parole.

Un ”pastore” infatti in queste ore ha scritto: “ L’idea di una Madre Terra dotata originariamente di un suo equilibrio armonico con il cui spirito l’uomo dovrebbe connettersi per ritrovare il giusto rapporto con le cose e con se stesso è una sciocchezza che questa esperienza potrebbe dissolvere. La natura deve essere governata dall’uomo e le nuove ideologie panteiste (e non solo) postmoderne sono ideologie disumane. La natura, nel senso naturalistico del termine, produce anche disequilibri e malattie e per questo deve essere umanizzata. Non è l’uomo a doversi naturalizzare, ma la natura a dover essere umanizzata. La rivelazione ci insegna che il creato è affidato alla cura e al governo dell’uomo in vista del fine ultimo che è Dio. L’uomo ha il diritto, perché ha il dovere, di gestire la creazione materiale, governandola e traendo da essa quanto necessario e utile per il bene comune. Il creato è affidato da Dio all’uomo, al suo intervento secondo ragione e alla sua capacità di dominio sapiente. È l’uomo il regolatore del creato, non viceversa.”

“Capacità di dominio”…. Se hai avuto la pazienza di arrivare sin qui ti renderai conto dell’enormità di Laudato si’, della sua portata salvifica per me, per te, per tutti noi. C’è la scienza a spiegarci che costruire megalopoli dentro foreste pluviali è la causa di tanti disastri virali… Se poi ti interessa c’è anche molto altro. Ne potrei fare decine di take tipo “segue”. Proseguiamo? Vogliamo arrivare alla pillola?