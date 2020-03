DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 20 marzo 2020

CORONAVIRUS ITALIA Coronavirus, Lombardia stremata

Fontana a Conte: misure straordinarie.

Lombardia: “Misure più stringenti”

Centinaia di medici da altre Regionii

Il premier: “Fino a 300 medici da tutta Italia nelle aree più colpite” Con 3.405 vittime da coronavirus l’Italia ha superato come numero di morti la Cina che in totale ne ha avuti 3.245.

Coronavirus Nelle ultime 24 ore in Lombardia 19.884 positivi. Con 3.405 vittime da coronavirus l’Italia ha superato come numero di morti la Cina che in totale ne ha avuti 3.245. In Lombardia 19.884 positivi (+2.171) e 2.168 morti (+209). Conte: fino a 300 medici da tutta Italia nelle aree più colpite

Coronavirus Militari in campo contro le violazioni delle misure varate dal governo per contenere il contagio da coronavirus. Saranno i prefetti a inoltrare all’amministrazione centrale le richieste degli amministratori locali che invocano l’intervento degli uomini della missione Strade sicure, la missione che adesso potrebbe essere aumentata di altre 13mila unità, arrivando così a oltre 20mila uomini, per controllare il territorio. Potrebbe esserci anche Roma. Ma intanto Palazzo Chigi, con un nuovo decreto, potrebbe emanare norme ancora più rigide, dal momento che gli spostamenti nelle città continuano ad essere numerosi e i contagi non sono diminuiti. Non soltanto vietando le attività sportive all’aperto, ma anche riducendo alla sola mattina l’orario di apertura dei negozi di generi alimentari, chiudendo le altre tipologie di esercizi commerciali e ipotizzando controlli sui tabulati telefonici per verificare le autocertificazioni di chi esce.

Coronavirus morti altri sei medici dopo il contagio

ECONOMIA Ue, Gentiloni: “Condivisibile la logica di Conte sul’uso del Mes”Il commissario agli Affari Economici Ue: “La crisi riguarda tutti, abbiamo strumenti coordinati dobbiamo provare ad usarli”. Amendola: “Scudo Bce importante ma non basta”

CORONAVIRUS EUROPA Macron riunisce Consiglio di difesa

Sp​agna ordina chiusura alberghi

Francia è appena all’inizio della crisi provocata dall’epidemia di coronavirus ma “lo Stato regge”. A dichiararlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron in visita presso la cellula interministeriale di crisi, al ministero dell’Interno. Questa riunione – che sarà seguita dal Consiglio di Difesa – deve esaminare gli aspetti sanitari, di controllo e continuità dell’economia, ha annunciato Macron. “Abbiamo preso misure eccezionali per assorbire questa prima ondata. La crisi mobilita tutti gli aspetti della vita della nazione”. Ma – ha assicurato – “lo Stato regge”. Il capo dello stato francese ha quindi criticato quanti denigrano la gestione dell’emergenza da parte dell’esecutivo: “Mi felicito con quanti hanno previsto la crisi una volta che è scoppiata”. Il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha avvertito oggi che se l’Unione europea abbandona l’Italia, l’Ue “non si riprenderà” più. Intervistato dalla tv Lci, Le Maire ha lanciato un appello ai Paesi Ue a “essere uniti” per far fronte alla crisi del Coronavirus. “Se sarà ‘ognun per sé’ – ha ammonito -, se si abbandonano alcuni Stati, se ad esempio si dice all’Italia ‘cavatevela da soli’, l’Europa non si riprenderà”. E’ ‘molto probabile’ che la durata del confinamento in Francia vada oltre i 15 giorni decisi inizialmente per frenare la diffusione dell’epidemia di coronavirus. Lo ha detto la portavoce del Governo, Sibeth Ndiaye in un’intervista a Bfmtv. L’introduzione di un vero e proprio copri-fuoco, per contro, ‘non e’ al momento presa in considerazione’. La portavoce ha rilevato che, tenendo conto che il periodo massimo di incubazione del Covid-19 e’ di 14 giorni, ‘e’ solo da quel punto in poi che si inizia a vedere un rallentamento dei contagi. Bisogna rompere la catena di trasmissione. Per questo che il Governo esaminera’ un prolungamento del confinamento’. Diverse persone senza fissa dimora sono state multate dalla polizia a Lione per non essersi uniformati alla nuova normativa sull’isolamento in Francia, introdotta per contenere il contagio le coronavirus. Lo riferisce l’Afp, citando l’organizzazione Samu social du Rhône.

SPAGNA Il governo spagnolo ha ordinato la chiusura degli hotel a eccezione di quelli messi a disposizione dei servizi sanitari. In una disposizione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello Stato, l’esecutivo ordina la sospensione dell’apertura al pubblico di tutti gli hotel e alloggi simili e di brevi soggiorni come roulotte, entro sette giorni, in tutto il Paese. Lo riporta El Pais. La fornitura di servizi di sorveglianza, sicurezza e manutenzione in questi stabilimenti e’ consentita, si legge nel testo.

Vale un’eccezione per chi aveva un alloggio di lunga permanenza al momento della dichiarazione dello stato di emergenza ma le condizioni di isolamento devono comunque essere soddisfatte e non possono essere accettati nelle strutture nuovi clienti. Di fronte a situazioni di crisi come quella sperimentata dalla Spagna con la pandemia di Covid-19 e in un contesto di risorse limitate, le persone con le migliori possibilità di sopravvivenza devono avere la priorità per essere ricoverate in unità di terapia intensiva. “Ammettere un ingresso può significare negarne uno a un’altra persona che potrebbe beneficiarne di più, quindi è necessario evitare il criterio dell’accesso in base agli arrivi”. Sono le raccomandazioni contenuto in un documento sull’emergenza di Covid-19 preparato dal gruppo di lavoro di bioetica della Società spagnola di medicina Intensiva, Critica e Unita’ Coronarie (Semicyuc) e il cui contenuto e’ stato concordato con la Società spagnola di medicina interna (Semi) di cui da’ conto il quotidiano El Mundo. Il presidente della Comunita’ di Madrid, Isabel Di’az Ayuso, ha smentito che l’amministrazione si prenda cura dei pazienti con il coronavirus in base alla loro aspettativa di vita e ha avvertito che ci sono “molte bufale “e” falsità”. “Mi risulta che l’assistenza sanitaria tratti tutti i pazienti allo stesso modo, nessuno viene affatto selezionato”, ha affermato la responsabile dell’amministrazione di Madrid intervistata da Antena 3. Ayuso ha ricordato che il personale sanitario lavora “contro il tempo” da settimane e che la “vita degli ospedali continua” anche perche’ continuano ad esserci infarti ed emergenze critiche.

SERBIA In Serbia nelle ultime ore sono stati confermati 15 nuovi casi di contagio da coronavirus, portando il totale a 118. Ne ha dato notizia il ministero della sanità. Dalle 8 di stamane sono chiusi tutti i valichi di frontiera e nessuno, ad eccezione dei camion per il trasporto merci, può più entrare in Serbia.

CORONAVIRUS MONDO Usa, raddoppio dei casi in 24 ore

California: ordine di stare a casa

WUHAN zero casi, solo 39 importati

Corea Sud, nuovi positivi scendono

L’allarme Onu: “Milioni di morti

se lasciamo diffondere il virus”

Coronavirus RUBY PRINCESS Lo sbarco dopo il contagio. Nuova

emergenza su una nave da crociera. Ruby Princess, 2.700 passeggeri sbarcati ieri, ma 3 sono positivi.

Le autorità del Nuovo Galles del Sud, in Australia, hanno lanciato un appello urgente a 2.700 passeggeri sbarcati ieri a Sydney dalla nave da crociera Ruby Princess affinché si mettano in auto isolamento dopo che tre di loro (più un membro dell’equipaggio) sono risultati positivi al test del coronavirus. La nave era in viaggio da Sydney alla Nuova Zelanda ma è ritornata indietro poiché alcuni passeggeri si sono ammalati e 13 di loro sono stati sottoposti ai test. Le autorità statali hanno spiegato di avere dato il via libera per lo sbarco di tutti i passeggeri nella giornata di ieri, prima di avere i risultati dei test, poiché ritenevano che la situazione a bordo fosse a “basso rischio”: i risultati delle analisi, con i quattro casi positivi, sono arrivati solo oggi. Il ministro della sanità dello stato, Brad Hazzard, ha detto che “si sta facendo tutto il possibile” per contattare i passeggeri. La nave si trova ora al largo di Sydney con i 1.100 membri dell’equipaggio a bordo, incluso quello risultato positivo.

“Gennaro Arma è un eroe”

Nave bloccata a largo di San Francisco

ILARIA ALPI 26 anni da omicidio di Alpi e Hrovatin

Oggi l’anniversario della morte della giornalista e dell’operatore del Tg3 avvenuta a Mogadiscio nel 1994. Molti, forse troppi ancora i punti oscuri sulla vicenda. Nei prossimi giorni, tra l’altro, sono attese conferme su eventuali novità investigative o se la Procura di Roma sceglierà il silenzio con la richiesta di archiviazione. Ma in questi giorni difficili per il Paese a causa dell’emergenza Covid-19, non mancano parole a sostegno della verità sul caso Alpi e del ricordo dei due connazionali morti sul fronte difficile del giornalismo d’inchiesta.