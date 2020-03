LETTERA APERTA A MICHELE EMILIANO

DI PEPPINO CALDAROLA

Caro Michele , la Lombardia ha bisogno di aiuto. Se puoi, e se vuoi tu puoi, manda medici e infermieri in quella regione. Pagali tu per sei mesi. Troverai il modo per ripianare il debito, ma fallo. La Puglia, Milano e la Lombardia hanno un legame particolare, vecchio di molti, molti decenni. Io non voglio giudicare come è oggi è governata la Lombardia. Vorrei semplicemente che il presidente della Regione in cui sono nato, e che spesso critico anche aspramente, faccia un gesto storico. L’ha fatto Cuba, lo possiamo fare anche noi. So che ora per la Puglia è difficile, ma ci salviamo insieme non uno per volta. Fammi sapere. Ciao Peppino