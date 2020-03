VANESSA INCONTRADA GARBATA MATTATRICE

Vanessa Incontrada mattatrice. (Toto Torri)

Vanessa, la signora dagli occhi color nocciola, nel pieno fascino della femminile, della professionalità artistica, con la scintilla della intelligenza, garbata, classe innata, con il dono della umiltà, una qualità per pochi, giovanissima, aveva il sacro fuoco della ribalta, della celebrità, da Barcellona , dove è nata, da madre catalana e da padre romano della Garbatella e da nonni napoletani, Incontrada è un cognome tipicamente partenopeo. Vanessa, fin da giovanissima segue il teatro, il cinema, la moda i desidera diventare una celebrità, la ribalta, la notorietà e a soli 19 anni sbarca a Milano, la citta dell’Alta Moda, si iscrive ad un corso di modella, è bellissima, particolare, un fisico da grandi firme, il famoso satitrico periodico il Travaso, le fa una copertina, si lancia e presenta abiti firmati da noti brand, sfilando sulle passerelle piu importanti del mondo. Poi la rapisce il cinema lanciata da Pupi Avati, le fiction, la televisione se ne impossessa, una ottantina di veri lavori e per Vanessa , l’Italia diventa il suo Paese.

In Italia da oltre 20 anni, è da tempo la mattatrice della nostra televisione. Le grandi produzioni la scritturano e quel programma, è garanzia, riscuote share e audience sempre ottimali. Regina delle fiction, la sua ultima“Come una madre”, Vanessa ha dimostrato con una performance molto complicata, una ulteriore concreta dimostrazione della grande attrice che è e dove critica e pubblico l’ha premiata in modo positivo e con grandi ascolti.

Questa signora di classe, ha la simpatia incorporata ed è professionalmente eccezionale, 40 anni e passa da donna e da artista, ha l’umiltà di chi sa di essere, ma non le interessa apparire, conosce i tempi giusti, si mangia ancora fisicamente le ventennni che si affacciano alla ribalta. Battutista, ironica un misto di romanesco e napoletano, spesso ‘cazzeggia’ volentieri con colleghi e amici Conosce bene i tempi e i momenti. La correttezza scenica è un ulteriore sua qualità, spesso cede un primo puano generosament alla giovane collega che ne ha bisogno.

Da sola è padrona del palcoscenico, come lo è in coppia, con la sua elegante e discreta presenza, fa scintille, con Carlo Conti all’Arena di Verona, dove tra l’altro mostra la sua competenza musicale. Con Gigi D’Alessio, per la prima volta, scritturato come conduttore, sinceramente restammo sorpresi e con qualche pregiudizio, polemizzammo sul napoletano , venuto dal niente ma ora grande cantautore, musicista, autore, diplomato, al Conservatorio.sl Scrivemmo i nostri grandi dubbi su quell’evento: “Vent’anni e siamo italiani”, 4 puntate ricchissime, con splendidi momologhi della Incontrada. Gigi, fu una piacevole sorpresa e toppammo. Comunque sinceramente, anche se non sono un fan della sua musica, Gigi resta un grande autore cantante e pianista.

Vanessa, è felice compagna dall 2007 di Rossano Laurini, un capace imprenditore musicale e di discoteche, con il quale vive a Follonica e ha un figlio di undici anni. Se non ricorfo male si chiama Isef.

Per non farsi mancare niente, Vanessa Incontrada ha risposto come sua abitidione con il cuore, all’invito della signora Costanzo, far da giudice al suo giocattolo preferito “Amici”. Da qui è nata nata una affettuosa amicizia.

Dopo il coronavirus, Vanessa riprenderà la tournee, con il suo esilarante spettacolo ”Scusa sono in riunione ti posso richiamare?” e comincerà a girare per Raiuno una seriale, dove non avrà una parte drammatica , ma sarà la protagonista di una splendida storia d’amore. E poi…

