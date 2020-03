CHE SI ASPETTA A CHIUDERE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI?

DI ALESSANDRO GILIOLI

Sto sentendo come tutti il bollettino di guerra.

Mi chiedo se si deve arrivare a mille morti al giorno per capire che bisogna chiudere le attività produttive non essenziali, almeno in Lombardia. Lo diceva (bene) anche un collega giornalista su Sky prima del bollettino. Sono ancora aperte quasi tutte le fabbriche, gli uffici, i cantieri. Dalla provincia di Bergamo i muratori continuano ad andare a Milano per lavori che sarebbero tranquillamente differibili. Ci sono vagoni della metropolitana ancora affollati. Se si infetta Milano è un disastro. Ormai è chiaro che il problema principale sono i contagi da asintomatici. E anche per l’economia sarebbe meglio una chiusura immediata adesso che un danno maggiore domani.