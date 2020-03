CORONAVIRUS. ALCUNE CONSIDERAZIONI CIRCA IL NUMERO DEI MORTI

DI GIORGIO MELE

La tragedia in cui stiamo e cioè di avere il primato del mondo dei morti per Coronavirus mi porta al alcune considerazioni. 2168 dei morti sono in Lombardia che, dopo Wuhan, è il centro mondiale dell’epidemia anche perchè è da lì che il virus si è diffuso in altre parti d’Italia e del mondo. Forse sarebbe bene che tutti facessimo una riflessione su questo a partire dalla giunta leghista lombarda che più che pensare a salvare i propri cittadini, dice ogni sera il contrario di quello che dice il governo. Quando si è deciso di fare le zone rosse ha fomentato le masse a chiedere la libertà di movimento. Adesso chiedono l’esercito quando i buoi sono scappati. Sarebbero da mettere in galera.

Leggo su La Stampa che la situazione gravissima di Bergamo è stata originata da una gestione quanto meno oscura e disinvolta all’ospedale Fenaroli di Alzano che ha nascosto alcuni casi e che ha “avuto un numero elevato di operatori e pazienti contagiati di cui non si è saputo nulla e ciò ha fatto sì che il contagio rimbalzasse dalla Val Seriana alla val Brembana e poi in tutta la provincia. qualcuno dovrebbe rispondere, perchè.

E’ la stessa cosa che è successo a Codogno in cui la colpevole sottovalutazione dei dei fatti c’ha portato il virus dappertutto.

Altra cosa il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si chiede sempre su La Stampa perchè quando si è proposto la zona rossa per Bergamo la regione ha detto no e ora fa finta di fare la rigida.

E invece di rimettere in forza nelle settimane scorse l’ospedale di Legnago già pronto adesso devono dare i soldi a Bertolaso.

Ora per aiutare i lombardi sono arrivati i cinesi che Zaia aveva offeso dicendo che mangiavano i topi vivi e i cubani che la destra italiana odia. se io fossi un cubano o un cinese c’avrei pensato due volte.

E Come è giusto le altre regioni d’Italia stanno aiutando i poveri cristi lombardi che rischiano di morire. Mentre i loro governanti volevano l’autonomia finanziaria per tenersi i soldi e per spaccare l’Italia.