CORONAVIRUS, LA REPUBBLICA CECA “SOFFIA” 700MILA MASCHERINE CINESI DIRETTE A NOI

DI CLAUDIA SABA



Le nostre mascherine, in arrivo dalla Cina, hanno preso altre strade.

La notizia è di oggi.

Questo signore, Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, ci ha sottratto circa 700mila mascherine e oltre mille respiratori.

Aiuti cinesi diretti a noi.

Il carico mentre attraversava la Repubblica Ceca, è sparito.

Si è prima giustificato dicendo di aver trattenuto il materiale sanitario dopo una retata.

Ma quando la nostra ambasciata ha protestato, ha risposto candidamente “ormai abbiamo distribuito tutto”. E pensare che

Salvini si emozionò quando vinse le elezioni.

Come se non bastasse anche la Polonia, notizia sempre di oggi, ci ha trafugato 23mila mascherine acquistate dalla Regione Lazio.

Anche queste, requisite alla dogana.

“Fratelli” europei che invece di aiutarci, portano via ciò che è nostro.Grazie