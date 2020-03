Il web contro la prigione da virus, ce la può fare?

DI ENNIO REMONDINO

Milioni di persone in tutta Italia e in mezzo mondo costrette a stare chiuse in casa. Rapporto con altri pezzi di famiglia, di affetti, di realtà esterna e mondo. Ma la moltiplicazione di utenti tra le mura domestiche ha reso evidenti le molte carenze della rete internet, sovente incapace di supportare l’enorme traffico dati di questi giorni.

L’Italia scopre il tele-lavoro. L’improvvisa scoperta della possibilità/necessità di lavorare da casa o di effettuare le lezioni scolastiche o di organizzare acquisti e vendite, sembra abbia causato spesso intasamenti delle reti telematiche, con la rincorda a provvedimenti d’urgenza per scongiurare il collasso della rete. «Secondo le analisi di Ookla, una società che mette a disposizione una piattaforma per verificare la velocità di connessioni, -scrive Paolo Mauri su Inside Over-, nella prima settimana di marzo e nei giorni successivi si è verificato un netto calo della velocità media sulla rete fissa». E Netflix, la famosa piattaforma web di contenuti video a richiesta, ha deciso di ridurre la qualità video del suo servizio in Europa per ‘salvare’ (-25%) capacità di trasmissione dati… CONTINUA SU REMOCONTRO: