ORDINANZE E RAZIOCINIO

DI SIMONE BONZANO

Quando c’è un emergenza nazionale, il Governo deve dimostrarsi forte, autorevole e non sotto scacco delle amministrazioni locali. Deve esser più calmo dei suoi cittadini perché e deve sforzarsi di usare la ragione, più che la risposta emotiva.

Questo governo ha dimostrato oggi – aspettando che lo dimostri ancora di più domani e dopodomani – di essere sotto scacco delle amministrazioni locali.

il 12 marzo, in un momento di saggezza probabilmente dettato dai consiglio dell’ISS, Conte aveva detto che “bisogna attendere 1-2 settimane per testare i risultati”. Non sono passati 8 giorni e dal Ministero della Salute arriva l’ordinanza che:

– vieta accesso ai parchi pubblici;

– vieta attività all’aperto se non in “prossimità” della propria – – — chiudono gli esercizi commerciali nelle stazioni e quelle delle aree di servizio non autostradale;

– vieta il movimento verso le seconde abitazioni.

Il tutto legittimato dall’aver “considerato l’aumento dei casi”, che, lo dice la PC, crescono “meno”.

Cosa c’è di dubbio in questa ordinanza?

Tre cose soprattutto.

La prima: che cosa vuol dire “in prossimità”? 100 metri? 200? 300? 500? 50? O si lascia l’interpretazione alle FF.OO.?

La seconda: stante sempre il fatto che l’aumento dei contagi degli ultimi giorni, difficilmente si può ascrivere a casi nati negli ultimi giorni, almeno non nella sua totalità e sempre stante il fatto che tale aumento sembra essere entrato nella fase “piatta” della curva, che senso ha creare una nuova restrizione senza aver la certezza che le vecchie norme avessero effetto o meno? Ovvero che succederà se fra 4-5 gg vedremo che la curva si appiattirà? Avremo il raziocinio di dire che è stato “merito” delle norme del 12 marzo e quindi fare un passo indietro su queste? Ma soprattutto, se si dovesse verificare un ulteriore aumento dei casi, che fai che ti sei tolto un ulteriore possibilità?

La terza: che senso ha “farlo per 4 gg”? La scusa ufficiale è che il 25 scade il DCPM 12 maro e lì si vuole verificare come sarà la curva del contagio, ma, mi chiedo, non si poteva verificarlo lo stesso senza le nuove norme? Norme i cui eventuali benefici non potrebbero essere verificati stante il fatto che il periodo di incubazione del virus rimane fra i 2 e gli 11 giorni?

In questo terzo punto si annida il dubbio che l’ordinanza sia stata fatta più per ammansire i Presidenti delle Regioni, quelle delle ordinanze pazze già fatte (Campania e Emilia) o paventate (Veneto, Piemonte e Lombardia), che per una reale necessità.

Il risultato è che il provvedimento sembra una specie di contentino dato dal Governo alle Regioni, anche se, stavolta, il Governo aveva tutte le carte in mano, supporto popolare compreso, per dire ai vari Presidenti regionali: ora basta, decidiamo noi.

Forse è prevalso il timore che non assecondare le Regioni potesse indebolire il governo nella malaugurata ipotesi che il picco – previsto, appunto, per il 25 – tardasse o forse è prevalsa la risposta improvvisata ad una domanda più emotiva che pensata.

Peccato, perché quello che servirebbe ora al paese è proprio un Governo capace di tranquillizzare e di usare la ragione.

#Speranza

#ordinanza

Restringere gli orari dei negozi, imporre norme stringenti sulle aperture e gli accessi aumentare il panico, e non poco. Aumentare anche lo stress nervoso degli italiani con la possibilità, quella sì, che quel “40% di italiani che non rispettino le norme” – numeri che volano sull’etere senza essere PER NULLA confermati – diventi realtà.

Il motivo è semplice.

Partiamo da qui (dal sito della Protezione Civile):

“Ad oggi, in Italia sono stati 41.035 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 13.938 in Lombardia, 4.506 in Emilia-Romagna, 3.169 in Veneto, 2.754 in Piemonte, 1.622 nelle Marche, 1.422 in Toscana, 883 in Liguria, 741 nel Lazio, 605 in Campania, 522 in Friuli Venezia Giulia, 491 nella Provincia autonoma di Trento, 421 nella Provincia autonoma di Bolzano, 449 in Puglia, 321 in Sicilia, 366 in Abruzzo, 328 in Umbria, 209 in Valle d’Aosta, 204 in Sardegna, 164 in Calabria, 38 in Molise e 37 in Basilicata.

Sono 4.440 le persone guarite. I deceduti sono 3.405, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso”.

Sono numeri gravi, molto sopratutto se consideriamo che, visto che il virus non ha una letalità dell’8%, ma più bassa, il numero “verosimile” dei casi di SARS-CoV-2 in Italia (compresi guariti, asintomatici etc), dovrebbe essere sui 121.000. Sempre numeri enormi che hanno portato il governo a mettere in atto la pratica del “social distancing” (che non è il mero “state a casa”) su 60.000.000 di abitanti.

Sappiamo che parte dei 22.5 mln di lavoratori di questo paese sta ancora lavorando, alcuni a casa, altri, perché NON è possibile, sui posti di lavoro. Sappiamo che nonostante la propaganda, su tutti i controlli fatti alla “gente in giro” solo il 4% risulta in denuncie e ammende. Stiamo, quindi, agendo bene, nonostante il panico (che c’è), nonostante il fatto che in molti stanno esibendo il peggio del carattere italiano (squadrismo, accuse via social, egoismo, etc).

Restringere ulteriormente l’accesso ai negozi aperti (che sono una manciata) o le possibilità di girare attorno all’isolato avrà immediatamente 2 conseguenze:

– nevrosi

– accaparramento nei negozi

Quest’ultimo è rischioso perché i supermercati riescono ad essere rifornito, ma se si passa a “scorte di guerra” – detta semplicemente – avrai sempre più persone che non troveranno ciò che serve a loro, avrai la distruzione dell’ultimo barlume di normalità nell’emergenza.

A quel punto cosa succederà non dipenderà dalla buona volontà o dai moniti del governo, perché si entra in un ambito, quello della paura e dell’ansia, che non è più razionale. Con il risultato di un aumento dei comportamenti “sbagliati” e, assolutamente non scontato, la riscoperta del mercato nero.

E’ una strada in cui, IMHO, non ritengo il paese debba entrare e anche chi sta per dire “no! serve! barricati!”, come predicano alcune celebrities nazionalpopolari dovrebbe fermarsi un attimo e pensare a cosa succederebbe, con quei numeri che ho detto, se milioni di italiani smettessero di ragionare e andassero in panico. O gli venisse negato l’accesso a certi servizi, come i supermercati.

Visto che tutto questo continuerà fino a maggio.

Governare in stato di emergenza non si limita a governare l’emergenza per sé, ma anche a “governare” i sentimenti dell’opinione pubblica e chi realmente pensa a mettere altre restrizioni imposte “manu militari” forse può certamente addurre ragione di salute pubblica (parlo di Zaia e De Luca), ma non ha capito niente di psicologia della masse.