SPERIAMO IN UNA NUOVA EUROPA DAVVERO UNITA E SOLIDALE

DI MASSIMO WERTMULLER

Chi é sempre stato un europeista, o chi ha semplicemente pensato ,come ho fatto io, che l’Italia, con i suoi deficit, i suoi debiti pubblici, le sue debolezze da fanalino di coda, non avrebbe potuto vivere senza l’Europa, di questi tempi subisce un duro colpo. Continuo a pensare che si sbagli a sfidare, a insultare l’Europa, senza avere la forza per farlo, invece che trattarci. E sbagliano certamente quelli che colpevolizzano questo governo per la firma al MES, che comunque ancora non é avvenuta ,perché la penna di quella firma é stata tenuta in mano, addirittura procurata, da mille altri governi prima di questo. E poi perché così facendo si solleva l’Europa dalle sue responsabilità. Perché è di ieri questa “bella” notizia che l’Europa é pronta a prestarci i soldi ma come? Invece di pensare un fondo straordinario per emergenze, calamità, pandemie,tu Europa concepisci un meccanismo diabolico per cui un possibile domani, in cui non solo noi saremo a terra con l’economia, saremo costretti a restituirti soldi nostri? Spero che oggi , o eventualmente domani, si ripensi l’Europa, questa Europa. Sennò credo sia meglio….. vabbe’