DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 22 marzo 2020

CORONAVIRUS ITALIA Intervento in tarda sera di Giuseppe Conte che, su Facebook annuncia, la chiusura di tutte le attività produttive non strategiche. “Al di fuori delle attività ritenute essenziali consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale”, spiega. Quelle messe in atto sono “misure severe, ne sono consapevole, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi” continua il premier. Sono misure “che richiederanno tempo per far vedere i loro effetti”, sottolinea. “E’ la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. la morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova”.

Editoriale di Lucio Giordano

Coronavirus Mattarella: ‘Per l’Italia

è un doloroso percorso’. Mi auguro fortemente che alla Germania e agli altri Paesi sia risparmiato il doloroso percorso dell’Italia”. lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in una lettera al presidente tedesco Frank-Walter Stenmeier, pubblicata sul sito del Quirinale.

Coronavirus, le strade di Roma deserte

Coronavirus, Conte: “Supermercati aperti, nessuna corsa agli acquisti”

Genova, il Tricolore illumina il ponte in costruzione

Coronavirus, Conte: “Rinunce oggi consentiranno rincorsa domani”

Coronavirus, Conte: “Chiuse attivita’ produttive non necessarie in tutta Italia”

Medici allo stremo, ma in 8mila rispondono al bando

Coronavirus Italia La governatrice Santelli: non si entra e non si esce dalla Calabria. La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato nella notte un’ordinanza che prevede il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale fino al 3 Aprile. In linea con le ordinanze del Ministero della Salute nell’ordinanza si legge che “si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute”, spiega la nota, che poi conclude: “Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni”.

Mosca, 9 aerei di aiuti per l’Italia con medici e attrezzaturee forze aerospaziali russe hanno completato la formazione del contingente necessario per trasportare in Italia otto brigate mobili di medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e altre attrezzature mediche, così come annunciato dal presidente russo Vladimir Putin al premier Giuseppe Conte. Lo riporta il ministero della Difesa russo in una nota. Si tratta di 9 velivoli da trasporto IL-76, che decolleranno a breve. I dettagli dell’operazione sono stati discussi per telefono tra il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e quello italiano, Lorenzo Guerini. “Un gruppo di circa 100 persone è pronto a partire”, si legge nel comunicato, “il gruppo è composto dai principali esperti del ministero della Difesa russo nel campo della virologia e dell’epidemiologia e che hanno una significativa esperienza internazionale nella lotta alle epidemie”. Insieme ai medici militari, arriveranno nel nostro Paese anche “moderne attrezzature per la diagnosi e lo svolgimento di operazioni di santificazione”, si spiega nel comunicato.

Coronavirus. Positivo il sindaco di Cremona, Galimberti. Lo annuncia lui stesso su Facebook. “Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa”.

CORONAVIRUS EUROPA

Coronavirus Europa Spagna verso il collasso da coronavirus: 25mila casi e ospedali già in crisi, anche a Madrid; oltre 1.300 i morti. Sanchez stiamo tutti uniti, il peggio deve ancora arrivare.

Coronavirus Europa Gran Bretagna ha superato la soglia delle 5.000 unità a quota 5.067: lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. I bilancio dei morti è salito a quota 233 ed i guariti sono 65. Serrande abbassate per alcuni negozi a Londra

Coronavirus Europa in Germania oltre 21 mila nuovi contagi in 24 ore

Coronavirus Europa Francia circa 14.500 contagiati. Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha annunciato in una conferenza stampa che il Consiglio scientifico che affianca il presidente Emmanuel Macron e il governo in questa fase dell’epidemia di Coronavirus si “riunirà lunedì per decidere la durata e l’estensione” del confinamento della popolazione francese. Il ministro ha aggiunto che “l’epidemia continuerà ad aggravarsi” fin quando non saranno visibili “gli effetti del confinamento”.

CORONAVIRUS AMERICHE Usa terzi in numero di contagi

Coronavirus: Colombia, primo decesso

CORONAVIRUS MONDO sono 330 da coronavirus nel mondo, le vittime sono quasi 13 mila (12.950).

Sono gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University.

Le persone guarite sono oltre 91 mila

Coronavirus mondo , in Libano rose consegnate con il drone per la festa della mamma

TERREMOTO di magnitudo 5.3 a Zagabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 5:24 ora locale (le 6:24 in Italia) a Zagabria, capitale della Croazia.

Articolo a cura di Marina Pomante

ROMA ragazzo di 20 anni con problemi psichiatrici, al culmine dell’ennesimo litigio, ha ucciso la madre, una 46enne, colpendola ripetutamente al collo con un coltello. E’ successo in via James Joice 48, in zona Laurentino 38.

Il ragazzo si è poi scagliato contro la sorella che si è rifugiata dai vicini di casa. Sul posto, dopo la segnalazione del 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia Eur che lo hanno fermato.