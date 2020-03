TUTTI SAPEVANO DI QUESTO MALEDETTO VIRUS MA NON HANNO FATTO GRANCHÉ…

DI PAOLO BROGI

L’ex ministro francese Agnès Buzyn dice che Macron ne era informato dall’11 gennaio. E lo ha sottovalutato…

La Germania ha avuto il suo primo caso il 24 gennaio. Il dopo si perde nelle nebbie.

Negli Usa il Cdc ha riferito di un caso dall’11 gennaio…

L’Italia da parte sua, mpur scoprendo la Lombardia prima e poi il Veneto, ha continuato per un bel po’ di fronte ai primi provvedimenti a gingillarsi con “su, coraggio, riapriamo” e con gli inviti a non rinunciare agli aperitivi prima di intraprendere finalmente una linea corretta. E ancora stasera c’è la sensazione che non tutto sia chiarissimo su cosa si deve fermare e cosa no (dopodiché si intuisce una trattativa serrata con la Confindustria…).

La Cina ha isolato per prima il virus ma non l’ha dato al resto del mondo. Poi l’hanno isolato anche in Australia e infine in Italia, e così il teatrino è finito.

Poi si sono fatti avanti gli Usa di Trump e hanno rivelato tutta la loro meschina voglia di imperialismo tentando di comprare l’azienda tedesca che lavora al vaccino, per farne una cosa ad uso dei soli americani.

Intanto il virus è sbarcato anche in Africa e ora sono 40 su 54 gli stati in cui è segnalato. In Africa non ci sono terapie intensive.

Questo è il quadro che abbiamo alle spalle e che ci consegna un pianeta con i suoi oltre trecentomila infettati (303.001, ma chissà quanti sono davvero…) e i suoi morti che sono 12950 e che solo in Italia sono quasi cinquemila (uno spaventoso 40% del totale).

In Italia I sindaci di Brescia e Bergamo hanno chiesto da giorni di farla finita con questa pretesa che gli industrialotti lombardi hanno di tenere aperte le loro fabbriche. Ora finirà questa pagliacciata? Si spera proprio di sì

E così vedremo se questa triste anomalia della Lombardia dove la mortalità è del 10% contro quella del mondo al 2% non nasconda qualche ulteriore brutta sorpresa. Come la possibile mutazione di questo dannato virus. O se invece più semplicemente, come vanno dicendo altri ricercatori, il tutto si deva al frutto perverso prodotto dall’alleanza tra inquinamento (Pm10 ecc ) e il virus..

Intanto cerchiamo tutti di rispettare un minimo di regole, perché non c’è altra migliore scelta.