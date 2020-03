DI CORRADINO MINEO

“Giuseppi” Stalin e Matteo Matteotti. Con un giro di valzer Salvini si atteggia a difensore del Parlamento e Conte sarebbe l’uomo solo al comando. Fontana, che voleva chioudere tutto, non capisce perchè i lombardi non possano andare nelle seconde case, in Liguria o in Puglia