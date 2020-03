STORIE DI UMANITÀ E CORAGGIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

DI ELISABETTA ANDREIS

Ottomila medici da tutta l’Italia che si offrono per lavorare a Milano e nelle zone più ‘rosse’, la brigata di medici cubani che arriva senza ricevere nulla in cambio, portando alta la bandiera dello spirito di servizio.

Dove ti giri trovi storie così, di umanitá e coraggio. Come se il mondo si connettesse davvero adesso, nella difficoltà, e non con i gigabite, ma con facce e mani tese.

Anche io nel mio piccolo mi sono svegliata con una bellissima sorpresa.

C’era una volta una adolescente che per un caso della vita si trovó d’improvviso catapultata per le strade di Shanghai, a girare da sola. ero io.

A un semaforo conobbi una ragazza cinese che aveva la mia età. in un attimo, come spesso accade nelle avventure, divenimmo inseparabili e lo rimanemmo per tutta quella epica settimana di cui ricordo tutto.

Ci scrivemmo per tanto tempo lettere (c’erano ancora carta e penna …), poi molti anni dopo facemmo un viaggio insieme al Grand Canyon, lei nel frattempo era diventata docente di filosofia all’università, tra le più brave del Paese, e io cercavo la mia strada, zaino in spalla.

Feci la mia tesi di laurea sulla Cina, chiedendo materiali a lei. Poi ci siamo perse nella notte dei tempi, non la sentivo piu da migliaia di anni, persa nel cosmo … ed ecco.

Stanotte, via Linkedin, mi arriva un messaggio:

“My dearest! I am Yongmei. Sorry I forget my email box, so I could not find yours. My daughter Youwen found you this morning on Lindedln! But there is no your email. I miss you very much! I want to know if you are all fine. I know the situation in Italy is serious so I worry about you. Do you have Wechat? If not, you can download one,then we can contact with each other easily. I can send you some mask or something else if you need. please tell me your mail address.

Best wishes

Forever Your friend

Yongmei Gong

East China Normal University

ps There are two Elisabetta Andreis in Milano,but I can tell which one is my dearest Lisa,

even if it’s been so long. geological eras”.

Finito il lavoro, oggi, ho due missioni: stanare da qualche parte in soffitta una mia vecchia foto con yongmei, e provare a chiedere a mio papà via Skype se per caso si ricorda di lei. della mia amica cinese.