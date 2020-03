ANDRÀ TUTTO BENE, MA SUCCEDE ANCHE QUESTO

DI FABRIZIO FALCONI

Cose che succedono, sono successe, stanno succedendo.

1. Lazzaretto. Il Covid Hospital creato a Boscotrecase, comune del napoletano con 10 mila abitanti, è una piccola struttura oculistica e ortopedica riconvertita per il virus. I letti dei malati sono così vicini che i medici non riescono a passarci in mezzo. Non ci sono farmaci né antivirali, né antibiotici, né sedativi. Dei primi 11 pazienti in Intensiva ne sono già morti cinque. «Più che un ospedale è un lazzaretto», dice un medico che ci lavora. (Fonte: Repubblica Napoli)

2. Medici di base. A Milano i medici di famiglia non riescono a fare i tamponi ai loro pazienti che presentano evidenti sintomi da Covid-19. Va così: i medici ricevono la chiamata del paziente, lo “visitano” al telefono e capiscono dai sintomi cos’ha, ma se la febbre non è abbastanza alta, se non ci sono difficoltà respiratorie serie e se il paziente non ha a casa un saturimetro con cui dimostrare l’ipossia nel sangue, nessuno gli fa i tamponi. Sono un’altra fetta dei contagiati che sfuggono alle statistiche delle 18. A quel punto il medico non può far altro che tentare una cura domiciliare con farmaci classici (tachipirina) e/o off-label (la famosa clorochina): non hanno ricevuto protocolli ufficiali per trattare i “Covid-sospetti” a casa loro. (Fonte: un medico di base milanese che vuole restare anonimo)

3. Essenziali. Anche dopo il blocco delle attività produttive non essenziali, due milioni e centomila lombardi vanno regolarmente al lavoro. Nella provincia di Bergamo, epicentro dell’epidemia, sono rimaste attive il 56,4 per cento delle fabbriche. In quella di Lodi, altro focolaio, il 63 per cento. Al prefetto di Bergamo sono inoltre già arrivate oltre 600 comunicazioni di aziende che non fanno parte del Codice Ateco ma che si ritengono utili nella filiera delle stesse, quindi non chiudono. A Milano le autocertificazioni di aziende non Ateco sono oltre mille. La Cgil denuncia anche la corsa di aziende che hanno cambiato codice Ateco all’ultimo minuto per continuare a produrre. (Fonte: Ires-Cgil).

4. Residenza Borromea. Nella casa di riposo “Residenza Borromea” di Mediglia (Milano) su 150 ospiti ne sono deceduti 52. Dal 4 marzo, dopo il primo caso, la struttura è stata chiusa alle visite dei parenti, i vecchi hanno continuato a contagiarsi a vicenda, chiusi dentro. Poi un terzo di loro è morto senza poter toccare e vedere i propri cari. (Fonte: Repubblica Milano).

5. Stai molto attenta. In un condominio di Livorno è apparso un cartello anonimo che invita una dottoressa che lavora nel reparto Covid dell’ospedale di Cisanello a «stare molto attenta» a usare gli spazi comuni dell’edificio perché «qui abitano una neonata e una vedova ottantenne». Quando lei l’ha visto tornando a casa sfranta dalla giornata di lavoro è esplosa a piangere. (Fonte: il Tirreno)

6. Detenuti illegalmente. Nel carcere di Bari ci sono 420 detenuti nonostante una capienza massima di 299. Il decreto del governo prevede la concessione dei domiciliari per chi ha una pena sotto i 18 mesi, ma in realtà non è potuto uscire nessuno perché manca personale amministrativo nella magistratura di sorveglianza che deve svolgere le pratiche. In sostanza le domande partono, ma nessuno risponde e i detenuti restano dentro anche se ora per legge avrebbero diritto ad andare a casa. Per evitare rivolte la direzione del carcere ha concesso ai reclusi colloqui con i familiari via Skype, dato che le visite di persona sono sospese causa virus. (Fonte: Repubblica Bari)

7. Impazzimenti. A Messina un uomo è uscito di casa per andare in un tabacchi, ha chiesto una schedina del Lotto, il tabaccaio non gliel’ha data perché è vietato dalle norme antivirus, il cliente ha estratto una pistola, ha ucciso il tabaccaio e si è suicidato. A Cecina uno uomo fermato da un’ambulanza della Misericordia perché era al volante della sua moto ha reagito spaccando i vetri dell’ambulanza a colpi di casco, poi è sfrecciato fino al municipio e ha cercato di aggredire il sindaco con un coltello. A Fondi (Latina) un agricoltore è stato ammazzato da un uomo che lo aveva bloccato perché voleva usare il suo campo per uscire di nascosto dalla zona rossa. A Roma, zona Laurentino, in una famiglia chiusa in casa, un ragazzo di 19 anni ha ucciso la madre a coltellate dopo un litigio. (Fonti: quotidiani locali)

8. Zingari. Sempre nella capitale, quattro nomadi sono stati ricoverati allo Spallanzani in gravi condizioni, si ritiene probabile che provengano dalla baraccopoli di via Luigi Candoni, abitato in condizioni di promiscuità da più di 800 persone di cui la metà minori. Finora la polizia non è entrata a verificare quanto accade nei campi nomadi, limitandosi a impedire a chi vi abita l’uscita dagli stessi chiedendo certificazioni che i nomadi difficilmente possono esibire, non possedendo nei campi stampanti e spesso non avendo neppure l’alfabetizzazione necessaria per copiarli a mano in modo corretto. (Fonti: Repubblica Roma, Dijana Pavlovic)

9. Villafrati. È un comune di Palermo con 3.000 abitanti ed è l’ultimo tra quelli dichiarati zona rossa. Il focolaio è la residenza assistita per anziani dove ci sono 69 persone positive su 105, tra ospiti e personale della struttura. La casa di riposo sarebbe stata infettata dalla visita di una giovane proveniente dalla Lombardia. I malati più gravi li portano a Partinico, dove l’ospedale locale è stato riconvertito in Covid hospital, tra le proteste di diverse dozzine di cittadini locali scesi in piazza, davanti all’ospedale stesso, per contestare l’arrivo dei contagiati. Anche alcuni medici e infermieri si sono uniti alla protesta ritenendo di non essere adeguatamente equipaggiati ad affrontare l’emergenza coronavirus. Quello di Partinico è finora l’unico ospedale totalmente dedicato al Covid in Sicilia. (Fonti: Giornale di Sicilia, BlogSicilia.it, Palermotoday.it, Palermo Gds.it)

10. Nella stiva. Nelle Marche ieri sono morte 32 persone, tra cui un uomo di 37 anni. I decessi totali in Regione sono 283, i contagiati accertati 2.736, tra i dati più alti d’Italia dopo la Lombardia in rapporto alla popolazione. Il governatore della regione si è messo in quarantena perché l’altro ieri aveva passato la giornata con Bertolaso. In mancanza di ospedali, è stato deciso di fare una struttura per i malati di Covid nella stiva di una nave ormeggiata nel porto di Ancona e messa a disposizione da un imprenditore locale. Sempre nel porto è stato bloccato un camion con dentro 1.840 circuiti respiratori (composti da tubo, pallone, valvola e maschera respiratoria) che un’azienda stava esportando all’estero.

(nella foto, la protesta davanti all’ospedale di Partinico, tratto da un video di BlogSicilia)