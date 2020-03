DOPO LA CURA, L’IMPEGNO, IL RISPETTO DELLE REGOLE, C’Ê FRANCESCO A RICORDARCI LA FORZA DELLA PREGHIERA

DI LUCA SOLDI

Sono giorni duri, complessi, dove il rispetto delle regole, di quelle norme che ci siamo imposti, pesa in modo importante su tutti.

Non ci sono però scappatoie, vie di fuga. Il Paese reagisce con la forza con la quale ha sempre affrontato i momenti difficili.

Ben poche sono le realtà che si trovano spiazzate. Ben poca e misera quella politica che si continua a trascinare nelle polemiche, nelle indifferenze.

A sollevarci una forza inaspettata. A consolare, dopo l’impegno, dopo il sentimento di corresponsabilità, ecco il dono della preghiera.

Un dono non imposto, non certo programmabile ma da vivere, per quanti si riconoscono nella Fede, con semplicità, come un sostegno alla speranza.

Ce lo ricorda oggi Papa Francesco.

Misericordia per l’umanità duramente provata

Il Papa questa mattina, nell’ora prestabilita ci ha accompagnato nella recita del Padre Nostro, trasmessa dai media del Vaticano a tutto il mondo:

“Cari fratelli e sorelle”, ha detto nell’introduzione che ha anticipato la preghiera, “ e oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mondo, per pregare insieme il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre. Lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno; ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l’umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus. E lo facciamo insieme, cristiani di ogni Chiesa e Comunità, da ogni età, lingua e nazione”.

E nella preghiera al Padre Nostro, Francesco ha voluto ricordare in particolare quelli che soffrono in questo tempo segnato dalla paura, dalla sofferenza, dalla morte, ma anche dalle indifferenze, a causa del coronavirus pandemia:

“Preghiamo per i malati e le loro famiglie; per gli operatori sanitari e quanti li aiutano; per le autorità, le forze dell’ordine e i volontari; per i ministri delle nostre comunità. Oggi molti di noi celebrano l’Incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo “Eccomi”, umile e totale, si rispecchiò l’“Eccomi” del Figlio di Dio. Anche noi ci affidiamo con piena fiducia alle mani di Dio e con un cuore solo e un’anima sola preghiamo”.

Dopo, subito dopo, il rispetto delle regole, degli impegni, dei doveri verso la comunità c’è un impegno che ci riguarda come cristiani, come credenti, è quello verso il momento che si è fatto, adesso, intimo per la preghiera

Per quel dialogo che ci apre al Bene che ci sostiene ed indica la via.