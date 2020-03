ENNESIMA BUFALA DI SALVINI E MELONI. MA IMPORTANTE E’ PARLARNE

1 – Salvini e Meloni postano una bufala su Facebook.

Che non sarebbe niente di nuovo, in assoluto, eh, ma stavolta risulta particolarmente grave e odioso perché si parla del virus che sta ammazzando migliaia di nostri connazionali.

2 – E perché la postano?

Perché davvero non sono al corrente del fatto che il servizio di Leonardo del 2015 si riferisce a un altro virus?

Non hanno letto anche loro e i loro staff, come noi, che tutti gli studi scientifici dimostrano che il Covid 19 non è stato ingegnerizzato, che si tratta di un virus al 100% naturale? (ad esempio: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9)

Non hanno sentito anche loro le dichiarazioni dei più importanti virologi che spiegano come il virus di cui si parla nel suddetto servizio non c’entri assolutamente niente con il coronavirus che sta imperversando in tutto il mondo?

No, lo sanno benissimo.

Solo che non gliene frega niente.

3 – E allora perché postano in contemporanea, sui loro social network, un vecchio servizio lasciando intendere che il virus di cui parla possa essere il Covid 19?

4 – La Meloni lo fa per dare addosso alla Cina.

Da tempo, infatti, il suo partito cerca di accreditarsi come quello più vicino alle posizioni di Trump in Europa, con tanto di inviti agli spin doctor del pagliaccio americano alle feste di partito di Fratelli d’Italia e comparsate di Giorgina ai convegni repubblicani.

5 – Salvini lo fa per far parlare di sé.

Ultimamente, la Lega sta perdendo sempre più consensi, complice anche il fatto che, in tempi di pandemia, nessuno dà più risalto alle sue cialtronate.

Ha anche provato a travestirsi da infermiere, ma niente: nessuno sembra volergli più dare retta.

E cosa c’è di meglio di un bel “nemico immaginario” (in questo caso la Cina), per ricompattare le file?

6 – Entrambi, in pratica, contano su una vasta platea di persone che saranno pronte a parlare di loro.

Alcuni perché crederanno alla bufala, altri perché ne parleranno per tentare di smontarla.

7 – E questi ultimi lo faranno invano, ovviamente, perché io adesso potrei postare tutti gli studi scientifici più seri del mondo per dimostrare che il Covid 19 è un virus che non è stato creato dall’uomo, ma di sicuro, tra i commenti, piomberebbero una serie di tizi convinti che la parola dei virologi e della scienza, in fondo, sia solo “un’opinione”, che alla fine vale quanto quella del food blogger leghista.

8 – Per Meloni e Salvini, insomma, è una situazione “win-win”: i loro seguaci non capiranno che li stanno utilizzando per il loro tornaconto personale, mentre gli altri (me compreso) ne parleranno, dandogli visibilità nel momento in cui ne hanno un disperato bisogno.

9 – Questa volta, però, è praticamente impossibile tacerne, perché si tratta di salute pubblica.

Si tratta delle vite dei nostri vicini di casa.

Fare disinformazione consapevole sulla pelle di tutti solo per i loro fini propagandistici non è solo grave, è criminale.

È una cosa di un cinismo e di uno squallore oltre ogni sopportazione.

10 – Bravo Matteo, brava Giorgia, avete fatto parlare un’altra volta di voi un sacco di gente, me compreso.

Siete stati proprio bravi.

Siete riusciti a far entrare nel dibattito pubblico l’ennesima bufala solo per costringere le persone a doverla smentire, nel momento in cui, fuori, i nostri vicini di casa stanno morendo.

Applausi.

Vi direi di vergognarvi, se credessi che ancora ne possiate essere capaci.