GOMBLODDO CORONAVIRUS

Gentile direttore,

mi ha colpito molto il servizio del tg leonardo di 5 anni fa, in cui si evince che il covid sia stato creato in laboratorio. Cosa c’è di vero, secondo lei?

Maria Sconcerti, Firenze

Gentile signora Sconcerti

E’ una notizia smentita ampiamente dall’Oms ma pure dal professor Bucci. Notizia spiegata bene nel video qui sotto. Il coronavirus che sta mettendo in ginocchio oltre al Nord Italia, anche gli Stati Uniti, la Spagna e nazioni come Francia, Germania, Inghilterra, è un prodotto naturale della produzione darwiniana. E’ naturale al cento per cento, sottolinea ancora Burioni. Niente laboratorio, dunque. Nessun gombloddo giudo-plutaico- massanico. Niente. Anche perchè mi spieghi lei qual è il motivo per cui questo virus avrebbe colpito prima la Cina, poi gli Stati Uniti e in futuro magari colpirà anche la Russia? Chi complotta contro chi? Siamo seri. Eppure c’è qualcuno che pur di arginare i consensi in caduta libera , come la Meloni e Salvini, non si fa scrupoli a gridare al gombloddo. Addirittura la Lega chiede un’interpellanza parlamentare. La Meloni, con una protervia degna di miglior causa, non perde al contrario occasione per attaccare i cinesi con furia cieca. E usa di continuo la clava per attaccare anche il governo Conte.

Adesso, è anche vero che in politica ormai sembra valere tutto, ma in un momento in cui c’è un’emergenza gravissima, e quasi quattro miliardi di persone al mondo sono in quarantena forzata, è intollerabile che ci si attacchi a tutto, pure a notizie quanto meno mal interpretate, per risalire nei sondaggi in picchiata. Anche qui, le sembra serio? Dovremmo trovarci uniti per sconfiggere un nemico invisibile. Come ripetiamo da settimane, dovremmo remare tutti dalla stessa parte, per il bene del Paese. Al contrario, solo polemiche, solo panico diffuso a piene mani. Le sembra corretto? E’in questo modo che si aiuta l’Italia? Un consiglio alla Meloni e a Salvini, allora : basta polemiche inutili, basta pensare al proprio orticello. Gli italiani sono stanchi di questa irresponsabilità. Si sono rotti davvero le scatole. E forse stanchi iniziano ad esserlo anche gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia.

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Bucci-video-2015-non-ha-alcun-legame-con-Covid-19-54b21959-78f9-4eb7-aea2-284d5cf81056.html?fbclid=IwAR3ouV1WgJ-Ot63_9gRzaIFlCMPF6J7RsyIj_kp2is9WXGNjw00iD_y41TY