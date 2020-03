LE PAROLE PIÙ VERE: L’ESEMPIO È DALL’ITALIA

DI LUCA SOLDI

Nel mare dei discorsi che anche oggi hanno affollato i social valgono più di tutte quelle autorevoli, sincere arrivare dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Parole di riconoscimento che vanno ben oltre un formale rispetto istituzionale verso uno Stato colpito in modo così pesante dalla pandemia del Covid-19.

L’OMS, è il massimo organismo internazionale che si occupa dei temi della salute, è stata istituito nel 1948 ed ha sede a Ginevra.

In sostanza è una Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie alla quale vi aderiscono 194 Stati Membri di tutto il mondo.

“Ammiriamo i nostri colleghi in Italia, sono degli eroi. Stanno lottando con forza e coraggio. Noi approviamo e sosteniamo le misure prese dall’Italia contro il Coronavirus”. Lo ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell’Oms nel consueto briefing sul Covid-19. “L’impegno del governo è davvero incredibile. E non solo: anche l’impegno dei cittadini è straordinario”, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ed infine: “L’Italia sta facendo tutto il possibile”.

L’approccio italiano dunque modello ed esempio.

“Per vincere, dobbiamo attaccare il coronavirus con tattiche aggressive e mirate: testare ogni caso sospetto, isolare e prendersi cura di ogni caso confermato, e rintracciare e mettere in quarantena ogni stretto contatto”, ha sottolineato il direttore dell’Oms. “Ma non siamo prigionieri delle statistiche. Non siamo spettatori indifesi. Possiamo cambiare la traiettoria della pandemia. I numeri contano, perché non sono solo numeri. Sono persone”.

L’Italia, con immani sofferenze, da Paese democratico, civile ha trovato la via che sembra porti ai primi risultati e l’esempio sembra essere ormai seguito da tutti anche da quanti guardavano in modo altezzoso i primi provvedimenti del governo Conte.

Si possiamo dirlo con orgoglio, anche se il cammino sarà ancora lungo, i riconoscimenti più sinceri sono per il nostro Paese

Sono per il nostro impegno, per i sacrifici, per lo spirito di comunità che continueremo a dimostrare.