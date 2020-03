PIOVONO SOLDI

DI NELLO BALZANO

Miliardi di qua, miliardi di là, sì chiedono soldi per imprese, liberi professionisti…

Alcune domande:

Da quando tutti gli imprenditori in tutti questi anni hanno lavorato solo per pagare i dipendenti e avere il minimo indispensabile per arrivare a fine mese?

Qual è l’esigenza di avere subito soldi in tasca in un periodo dove è sufficiente avere le risorse minime per alimenti e servizi praticamente azzerati?

Per quale motivo non si cerca piuttosto di dare il giusto sostegno a chi ha sempre vissuto con difficoltà, compresi piccoli commercianti ed artigiani, chi vive solo di bassi redditi da dipendente, anche in periodi non di emergenza?

Perché con più di 3 miliardi di persone ferme nel mondo, soprattutto nei paesi più ricchi e produttivi, quindi tutte le possibili condizioni di concorrenza tra nazioni forti praticamente inesistenti qualcuno dovrebbe trovarsi in difficoltà quando tutto riprende?

Siamo certi che il pompaggio di tutti questi miliardi in contesti che nulla hanno a che vedere con le dovute esigenze sanitarie e sostentamento dei deboli siano utili davvero solo a far riprendere l’economia, escludendo a priori che tutto questo non vada a finire nelle tasche degli speculatori e dei furbi del momento?

Chiedo per me che non capisco niente.