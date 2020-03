RIFONDARE L’EUROPA. SUBITO

DI ROBERTO SCHENA

Più guardi l’Europa, più t’interroghi: in che mani siamo finiti

FINANZIERI TRAVESTITI DA POLITICI, CI FANNO O CI SONO?

Adesso l’Eurozona rischia veramente di saltare

I paesi nordici chiedono misure di garanzia per poter elargire fondi, ossia una grande austerità post pandemia e probabilmente anche infra. Per Berlino e L’Aja non è possibile concedere aiuti senza condizioni. Il paradiso fiscale olandese “chiede garanzie”. Naturalmente non hanno la minima idea su che cosa i paesi “sudici” dovranno tagliare che già non sia duramente penalizzato adesso. Vorranno ulteriori tagli alla sanità? In pratica la totale destabilizzazione sanitaria dell’Ue.

Vorranno un’intensa svendita degli asset? La Germania punta ad acquisire la Ferrari? o la Barilla?, visto che in mille anni di storia sono stati capaci di inventare solo i wurstel? L’Olanda punta al parmigiano reggiano per distruggerlo, visto che fa concorrenza ai loro formaggi grassissimi e dolciastri e fa da paradiso fiscale a danno di tutti gli altri, da anni? E la Finlandia vorrà la chiusura dei mobilifici comaschi per premiare l’Ikea?

Chiedere garanzie a paesi che non hanno nemmeno gli occhi per piangere denota la differenza fra la politica e la finanzia, fra governare coi numeri, come questi maiali che a chiamarli maiali è un’offesa ai maiali, e col cervello. E’ fallita tutta la politica europea: fallito il turboliberismo del più mercato e niente stato, fallita l’austerity imposta per pochi miliardi di debito, la politica dei tagli agli sprechi senza iniziare dalla dispendiosa doppia capitale Bruxelles/Strasburgo, del bilancio misurato coi milligrammi, del denaro prestato solo dal mercato. Chiamavano tutto questo “patto di stabilità”. Bene, si è visto che razza di stabilità. Ha penalizzato la Grecia per pochi spiccioli ma non è riuscita a impedire la dittatura di Orban e l’autoritarismo polacco. Sull’immigrazione lasciamo perdere.

L’Europa va rifondata, come minimo. Partiti socialisti battete un colpo, cercate di essere all’altezza dei vostri fondatori, o sparirete dalla faccia della Terra.