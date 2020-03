ANCHE IN TOSCANA VIENE USATO UN VENTILATORE PER DUE PAZIENTI

DI ENRICO ROSSI

Ho appena visitato il percorso riservato ai pazienti che sono a rischio o sono positivi al Covid-19 a Careggi. Anzitutto il pronto soccorso e le terapie intensive. Stiamo aumentando il numero dei tamponi eseguiti, solo oggi oltre 3000 tamponi ed è già partito anche lo screening sierologico con test rapido del sangue. Intendiamo farne subito 60.000 per gli operatori sanitari e poi passare al resto della popolazione. Anche in Toscana riusciamo a usare un ventilatore per due pazienti in terapia intensiva e proviamo a fare il nostro meglio.

Insieme ce la faremo.